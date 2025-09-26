Região de Galópolis, em Caxias do Sul, recebe intervenções para reduzir riscos de deslizamentos 

A secretaria de Obras de Caxias do Sul iniciou, nesta quinta-feira (25), uma intervenção preventiva em Galópolis para eliminar riscos de novos deslizamentos. A ação ocorre nos fundos de imóveis da Rua Antônio Chaves, em uma área considerada crítica pela Defesa Civil.
O local foi severamente atingido pelas chuvas de 2024, que provocaram desbarrancamentos, soterramentos e grandes prejuízos. Nos fundos das residências, um paredão de rochas passou a representar risco iminente de desmoronamento.
Com isso, o trabalho consiste na desmontagem de três grandes bancos de rochas, com uso de rompedor hidráulico acoplado a escavadeira, que fragmenta as pedras para posterior remoção. De acordo com a Secretaria de Obras, o objetivo é estabilizar a encosta e reduzir ao máximo o perigo de novos deslizamentos.
A prefeitura pede que moradores respeitem a sinalização e evitem circular pela área em obras.