Quem era o empresário de Bom Jesus morto em acidente na BR-116

Tessari deixa a esposa, dois filhos, noras e dois netos. Arquivo pessoal / Divulgação

Vítima de um acidente de trânsito na BR-116, em Vacaria, o empresário de Bom Jesus, Laerson Tessari, 64 anos, será sepultado no Cemitério Luterano de Bom Jesus na manhã desta quinta-feira (4), após celebração na Igreja Luterana, prevista para as 8h30min. O velório ocorre na Capela 1 da Funerária Nossa Sra. da Conceição.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Tessari conduzia uma caminhonete Compass quando se envolveu num acidente com um caminhão no km 26 da rodovia, próximo da saída para Lages, por volta de 14h40min desta terça-feira (2).

Tessari era proprietário da Zacote Móveis, empresa fundada em 2001. Na década de 1990 foi secretário municipal de Turismo de Bom Jesus. Em sua trajetória também atuou como presidente da Associação de Comércio e Indústria, presidente da Igreja Evangélica Luterana e presidente da Rádio Aparados da Serra. Era conselheiro da Cooperativa Sicredi Altos da Serra e conselheiro do Clube 16 de Julho Juventude.

O empresário deixa a esposa Marinês Koakoski, os filhos Vinícius e Guilherme, as noras Greice e Julia, e os netos Caetano e Joaquim.

Nas eleições municipais de 2000, Tessari foi candidato a vereador de Bom Jesus pelo MDB. Em nota, a sigla destacou a trajetória do empresário:

"O MDB de Bom Jesus manifesta profundo pesar pelo falecimento de Laerson Tessari, lembrado por sua dedicação, amizade e contribuição à nossa comunidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências e votos de conforto.