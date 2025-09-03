Geral

Luto
Notícia

Quem era o empresário de Bom Jesus morto em acidente na BR-116

Laerson Tessari, 64 anos, atuava em diversas entidades do município da Serra, tendo sido, inclusive, secretário de Turismo. Ele será sepultado na quinta-feira, no Cemitério Luterano

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS