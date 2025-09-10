Quem é o estilista que assina os vestidos da rainha e das princesas da Festa da Uva 2026

Atualmente, o estilista mantém um ateliê no bairro Exposição, em Caxias do Sul. Regina Lain / Divulgação

O estilista escolhido para criar os vestidos oficiais da rainha e das princesas da Festa da Uva 2026 foi anunciado nesta quarta-feira (10). Trata-se de Rico Bracco, designer da Serra, nascido no interior de Nova Roma do Sul e criador, em 2015, da marca que carrega o próprio nome.

Pós-graduado em modelagem de moda pela Universidade de Caxias do Sul em 2018, ele atuou como docente de técnicas de modelagem e construção de alfaiataria em Guadalajara, México.

Bracco também já assinou criações para Maiara Perottoni, rainha da Festa da Uva de 2019, e Bruna Mallmann, princesa do evento de 2022. Atualmente, mantém um ateliê no bairro Exposição, em Caxias do Sul.

Nesta quarta-feira, a rainha Elisa Pereira D’Mutti e as princesas Júlia Scopel e Letícia Comin da Silva foram ao espaço para a retirada das primeiras medidas dos novos trajes.

As inspirações

Segundo a Comissão Social da Festa da Uva, a direção criativa parte da ideia de que os trajes contam uma história, articulando o resgate das origens do interior: o trabalho dos agricultores e as mãos calejadas de quem cultiva a uva; a paisagem do passeio dos tropeiros e o transporte de mercadorias; em diálogo com elementos ligados à indústria, componente central da formação e do presente de Caxias do Sul.

O objetivo é comunicar a essência de uma festa enraizada no interior em uma cidade que cresceu e se modernizou, sem perder o vínculo com sua memória. O projeto prioriza sustentabilidade, criatividade e conforto:

A construção privilegia peças modulares: as mesmas partes estruturam tanto a versão de gala quanto a versão de passeio, permitindo variações de combinação sem perda da identidade do conjunto.

— Os trajes contam uma história e, neste projeto, a narrativa nasce do chão da colônia e alcança a cidade industrial. Trabalhamos com peças modulares para multiplicar leituras mantendo a mesma identidade — afirma o estilista Rico Bracco.