Quem é a artesã do interior de Nova Prata que virou referência internacional em cultura polonesa

Artesã teve o trabalho reconhecido pela autenticidade: todas as cores, padrões e desenhos seguem as regras do típico trabalho polonês. Neimar De Cesero / Agencia RBS

2025 é o ano de celebrar imigrações: são 150 anos da chegada dos italianos e também dos poloneses no Brasil. A conexão Europa – Serra Gaúcha se consolidou por meio das colônias, que formaram cidades multiculturais. Carlos Barbosa, Nova Roma do Sul e Nova Prata são exemplos de municípios que têm sua fundação atrelada com famílias europeias.

E é no interior de Nova Prata onde reside uma artesã que se tornou referência internacional na produção de artigos folclóricos poloneses. Descendente ítalo-polonesa, terceira na geração da família a ocupar a localidade conhecida como Linha Sexta dos Poloneses, Kariane Modelski, 52 anos, atua há cerca de três décadas perpetuando as tradições vividas em família.

— Os meus bisavós saíram de Brdów, região de Koniń, uma localidade pequenininha da Polônia e chegaram ao Brasil em 1875. No final de 1890, a família Modelski veio para a Serra, que na época era a colônia de Alfredo Chaves. Décadas depois, minha mãe, que era descente de italianos, se casou com o meu pai. Na época foi uma quebra de tabu, porque as etnias somente casavam-se entre si — explica.

Kariane, em trajes típicos, na igreja polonesa centenária, situada na comunidade de Linha General Osório, conhecida como Linha Sexta dos Poloneses, no interior de Nova Prata. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Foi na companhia da babcia (se pronuncia bábtcha e significa avó em polonês) que Kariane aprendeu o dialeto polonês, receitas tradicionais, artesanatos e um dos trabalhos manuais mais ancestrais da cultura polonesa: a pintura de ovos de galinha, chamados de pisankis. A partir do uso da cera derretida e tingimentos naturais, as famílias criavam ilustrações coloridas para presentear amigos e parentes na época da Páscoa:

— Os primeiros pisakins fiz ainda menina. A gente se reunia para pintar os ovos e depois encher com o amendoim caramelizado. Mas nunca contávamos para quem era o presente. O segredo só era revelado no momento da troca. Era lindo porque cada desenho feito, cada cor escolhida representava o que se desejava para a pessoa que iria receber.

A mulher dos ovos pintados

Crescer nesse meio despertou em Kariane senso de pertencimento e uma forte ligação com a cultura polonesa. Na década de 1990, as tradições vivenciadas no ambiente familiar ganharam outro significado: o artesanato se transformou em meio de expressão e sustento.

— Percebi que tinha ali uma cultura rica, mas que praticamente ninguém mais dava continuidade. Apesar de termos uma colônia polonesa, as tradições estavam se extinguindo. Então, comecei a pesquisar mais sobre como o bordado, a pintura em ovos, as dobraduras de papel, como eram feitas na Polônia.

Kariane passou a ministrar oficinas em escolas de Nova Prata, como forma de propagar a identidade polonesa entre as novas gerações. Outra atividade que projetou o artesanato polonês para além da Serra foram as ações voltadas ao turismo. Os bordados, ovos pintados e a culinária passaram a ser expostos e vendidos em feiras. A visibilidade trouxe clientes e interessados em aprender as técnicas.

Foi um caminho desafiador. Em uma feira da Emater, em Paraí, duas senhoras chegaram no meu estande e falaram em dialeto italiano: ‘olha se isso é coisa de se fazer, ficar pintando ovo’. Saí de trás da mesa e respondi para elas, no dialeto também, que era melhor pintar ovos do que ficar falando mal dos outros. Esse episódio me deu mais força para seguir no artesanato polonês.

A partir das feiras, os pisankis, antes feitos com ovos in natura, deram espaço para uma versão em madeira. Esses artigos se tornaram o grande destaque do trabalho da artesã, sobretudo pelas encomendas de lembranças de casamentos, formaturas e batizados. Hoje, ela estima que já produziu mais de 13 mil ovos em madeira.

De Nova Prata para a Polônia

Há 10 anos, Kariane decidiu estreitar relações com o consulado da Polônia no Brasil. A ideia era buscar subsídio para aprimorar o artesanato do seu portfólio e expandir o conhecimento sobre a cultura do país. A iniciativa rendeu uma parceria entre a artesã e o consulado de Curitiba. Atualmente, ela ministra oficinas em mais de 30 cidades no Sul do país.

O trabalho conjunto rendeu, em agosto deste ano, uma viagem à Polônia custeada pelo governo. A artesã ficou por 20 dias no país, visitando vilarejos e escolas etnográficas e demonstrando as técnicas que aprendeu com a família no interior de Nova Prata.

— Essa viagem aconteceu por meio de um convite oficial do governo polonês. Eles pediram que eu fosse até lá mostrar o que sei porque até mesmo na Polônia essas tradições estão se perdendo. E se surpreenderam que no interior do Rio Grande do Sul ainda tem gente que domina e propaga a cultura polonesa.

Agora Kariane pretende implementar a produção de artigos de dobradura e recorte de papel, guirlandas temáticas e decorações natalinas de crochê e massa de pão assado aos artesanatos produzidos.

— Poucas pessoas persistem nesse segmento, porque não é só artesanato: é uma história que você leva adiante. Quando você trabalha com determinadas técnicas, como essas que aprendi, não está fazendo somente uma peça, você honra a memória dos antepassados, mantém uma cultura viva.

Casa da artesã foi transformada em uma espécie de museu, com decorações típicas da Polônia. Neimar De Cesero / Agencia RBS