Quatro pessoas ficam feridas em colisão envolvendo van, caminhão e carro na RS-122, em Caxias do Sul

Acidente aconteceu no km 66 da rodovia estadual. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Ao menos quatro pessoas tiveram ferimentos leves em uma colisão envolvendo três veículos na RS-122, em Caxias do Sul. O acidente foi registrado no km 66 da rodovia federal, por volta de 7h20min desta quinta-feira (18). Eles eram ocupantes de uma van da secretaria de Saúde de Veranópolis.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente ocorreu em um momento de fluxo lento na rodovia. O Chevrolet Onix teria parado na pista, seguido da van; nisso, um caminhão Mercedes, que seguia no mesmo sentido, colidiu na traseira do veículo de transporte de passageiros, que foi arremessado contra o carro.

O motorista da van não teve ferimentos. Dois dos passageiros lesionados foram encaminhados para o hospital São Carlos, de Farroupilha, e os outros para o da Unimed, em Caxias. Eles foram atendidos por ambulâncias do Samu e da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

Tanto no caminhão como no Onix estavam três pessoas, que não se feriram.