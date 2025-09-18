Geral

Trânsito
Notícia

Quatro pessoas ficam feridas em colisão envolvendo van, caminhão e carro na RS-122, em Caxias do Sul

Os feridos estavam no veículo de transporte da secretaria da Saúde de Veranópolis

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS