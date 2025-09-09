Projeto de implantação da UFRGS em Caxias do Sul é encaminhado ao Conselho Universitário

Conselho da UFRGS deve aprovar o projeto para implantação acontecer. Félix Zucco / Agencia RBS

O projeto para implantação da UFRGS em Caxias do Sul foi encaminhado nesta terça-feira (9) para o Conselho Universitário (Consun). O plano precisa ser aprovado para ter continuidade. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição federal, ele deve ir à pauta até 17 de outubro.

Segundo a assessoria, o processo reúne estudos de viabilidade e relatórios técnicos, além de conter ofícios do Ministério da Educação, que formalizam a solicitação de criação do campus e que garantem as condições para a instalação.

Agora, a proposta passará por análise da Comissão de Legislação e Regimento (CLR) do Consun. A previsão da reitoria é que o parecer seja apreciado em sessão extraordinária do Conselho, a ser realizada no máximo até dia 17 de outubro.

— A iniciativa reafirma o compromisso da UFRGS com a expansão do ensino público superior, a pesquisa e a extensão voltadas ao desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul e do Brasil — afirmou o vice-reitor Pedro Costa, ao propor a expansão à Serra.