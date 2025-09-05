Projeto colaborativo pretende criar mapa afetivo de Caxias do Sul

O produtor cultural Guilherme Montanari está à frente do projeto e autodeclarou o Jerivá da esquina das ruas Moreira César e Pinheiro Machado como patrimônio simbólico de Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Memorabilia. A palavra que se refere a objetos e momentos dignos de serem lembrados dá nome ao projeto que pretende conservar a memória viva de Caxias do Sul. A ideia é criar um mapa de locais, objetos e situações para que sejam valorizados por moradores e visitantes.

— Quando se fala em patrimônio, todo mundo pensa em algo do passado. Queremos algo que converse sobre o que faz sentido no presente, uma memória viva. As pessoas podem identificar qualquer coisa que gostariam de verem preservadas — explica o produtor cultural e de eventos Guilherme Montanari, idealizador do projeto em parceira com a agência Voz e a Acetur Serra.

Colaborativa, a ação incentiva as pessoas a apontarem locais favoritos da cidade, onde foram criadas memórias especiais. Segundo os organizadores, pode ser uma escadaria, uma árvore, um detalhe em uma construção ou até uma paisagem.

O projeto foi lançado a partir de uma provocação da Secretaria Estadual da Cultura no Dia do Patrimônio Cultural, celebrado em agosto. Na oportunidade, várias sugestões foram enviadas aos produtores culturais dos municípios para realizarem atividades de artesanato, música, teatro e gastronomia.

Nas propostas que falavam sobre memória e patrimônio, o grupo caxiense aceitou a que pedia a colaboração da população para criar o roteiro de lembranças.

Para participar, basta registrar o local, escrever uma legenda simples, que conte os motivos do apontamento, e marcar a página @memorabiliacaxias no Instagram. É preciso solicitar para se tornar um colaborador e ter a foto publicada na página.

No fim do mês, os organizadores pretendem reunir jurados para escolher as melhores histórias e criar um mapa da memória caxiense.

— A ideia é chegar ao fim e dar a atenção merecida para locais que muitas pessoas apontaram e não se sabia que faziam parte de uma lembrança coletiva. Acredito que poucas pessoas farão isso com prédios, mas com situações, detalhes e paisagens da rotina de Caxias.

A autodeclaração, provocada pelo movimento, é de caráter simbólico, ou seja, não realiza o tombamento histórico dos locais e nem tem o poder legal de protegê-los de eventuais mudanças. Mas é uma forma, segundo Montanari, de dar luz a lugares que possam ser importantes não só para uma ou outra pessoa, mas para uma comunidade.

— É como quando passamos por uma rua que fez parte da nossa infância. Queremos que ela se mantenha lá e que mais pessoas possam sentir o que ela representa para nós — resume.