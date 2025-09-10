Programação dos Festejos Farroupilhas em Caxias do Sul começa nesta quinta-feira nos pavilhões da Festa da Uva

Lauro Marcolin (na churrasqueira) e Lindonês de Almeida preparavam churrasco enquanto finalizavam a montagem do espaço que servirá de casa pelos próximos dez dias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apesar de ainda faltar mais de uma semana para o 20 de setembro, os pavilhões da Festa da Uva já estão com a cara dos Festejos Farroupilhas. É o acampamento Farroupilha, que começa oficialmente nesta quinta-feira (11) e segue até o dia 21.

Conforme Rodrigo Ramos, coordenador da 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul, organizadora do evento, o acesso aos pavilhões da Festa da Uva será cobrado nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21, sextas, sábados e domingos. Mediante o pagamento de R$ 15, o público terá acesso à programação e também às apresentações e bailes previstos nos dias. Nos demais dias, a entrada é gratuita.

Nesta quarta-feira (10), quem já se preparava para 10 dias de puro tradicionalismo e amizade era o mecânico de caminhões Lauro Marcolin, de 48 anos. Participante assíduo do acampamento há pelo menos 10 anos, tirou férias do trabalho para se dedicar à festa com amigos e família.

— Nesse mesmo ponto, aqui no mato, como chamam, acampamos há uns quatro anos. Juntamos os amigos da vida e a gente faz uma vaquinha, aluga o terreno aqui. A estrutura a gente já tem pré-montada. Quando a gente desmonta, já sabemos que no ano que vem vamos estar aqui de novo — brinca.

Nos dias de acampamento, o movimento na barraca é de até 40 pessoas nos finais de semana. Nos outros dias, pelo menos 10 participantes ficam na estrutura montada nos Pavilhões.

— A gente organiza, um dia faz boia de panela, outro dia faz churrasco. Os que vêm sempre é no mínimo uns 10, mas um convida um e quando vê tem 30, 40 pessoas aqui, mais no final de semana. Durante a semana, a maioria trabalha, mas eu, este ano, tirei, por capricho, 10 dias de férias — conta Marcolin.

Giovanni Lúcio Gugel, 29 anos, preparava o almoço nesta quarta-feira (10). Neimar De Cesero / Agencia RBS

No espaço da prefeitura de Caxias do Sul, o operador de máquinas pesadas Giovanni Lúcio Gugel, 29 anos, preparava a carne para a equipe que estava terminando a montagem da estrutura.

— A gente participa todos os anos, sempre faz alguma coisa para entreter e passar a semana Farroupilha. Neste ano, vem o pessoal do trabalho e a família também, sempre junto. A gente está se organizando ainda, mas queremos assistir e participar de tudo o que puder — antecipa.

Segundo Rodrigo Ramos, o espaço para acampamentos já está lotado. Os ambientes da feira multissetorial também tiveram os espaços totalmente vendidos. Ainda, o público encontrará três praças de alimentação, todas com os estantes lotados para a venda de diferentes tipos de alimentos. Também haverá mostra do artista plástico Anilto Caureo.

O casal Gisele Wagnes e Mário Cesar Wagnes, da loja Gi Artes, organizava os itens de chimarrão na loja da feira multissetorial. No espaço, vão oferecer itens que vão desde a erva-mate até bombas decoradas e enfeites de biscuit.

Participando do evento pelo segundo ano, o casal espera que as vendas sejam boas como no último ano:

— Ano passado foi muito bom pra nós. Então, a gente resolveu participar neste ano de novo. A expectativa (de vendas) é positiva, no mínimo a mesma coisa que o ano passado. A gente trabalha com toda a linha de chimarrão, cuias de madeira, bombas tradicionais e decoradas, enfeites de biscuit e mateiras. Tem o kit completo — afirma Mário Cesar.

O casal organiza a loja que ficará por 10 dias no espaço oferecendo itens de chimarrão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além dos acessórios, o casal aposta na erva-mate e em chás para quem prefere incrementar a bebida, além de água quente para quem precisar.

— Se alguém se apertar com o chimarrão, tem onde encontrar. Sai um pouco de tudo. Como a gente trabalha com a linha de chockers (enfeites em formato de colar com pingentes na cuia), saem bastante as decoradas.

Todas as chockers, assim como as decorações em biscuit e artesanato nas bombas são feitas pela própria Gisele. Durante o ano, o casal vende por meio de uma loja online, mas também participa de feiras multissetoriais como a ExpoBento e FenaKiwi, além da Festa da Uva.

Programação completa

A programação dos Festejos Farroupilhas 2025 tem como tema "Ondas curtas, para uma história longa - o Centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa". A programação ocorre de 11 a 21 de setembro, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Entre as atividades, de 11 a 14 de setembro, acontece o 31º Rodeio Crioulo Nacional e o 2º Rodeio Crioulo Internacional de Caxias do Sul - Gineteada Brasil x Uruguai x Argentina.

A abertura oficial dos Festejos está marcada para o sábado (13/9), às 19h, na cancha de laço do Parque. Outra atração é o Desfile Farroupilha que ocorre no dia 20, a partir das 14h, na rua Sinimbu.

De 11 a 14 de setembro:

31º Rodeio Crioulo Nacional

2º Rodeio Crioulo Internacional de Caxias do Sul

Contraponto de Gineteada – Brasil x Uruguai x Argentina

11 de setembro – Quinta-feira

20h: Paulinho Silva e Convidados

21h30min: Grupo Carqueja

12 de setembro – Sexta-feira

21h30min: Joca Martins

23h: Baile com Ytamar Gomes e Grupo Estância

13 de setembro – Sábado

19h: Abertura Oficial (Cancha de Laço Coberta)

21h30min: Robson Boeira

23h: Baile com Grupo Matizes

14 de setembro – Domingo

20h: Baitaca

15 de setembro – Segunda-feira

20h: Grupo Obras do Rei

21h30min: Grupo Fundamento Tchê

16 de setembro – Terça-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

20h: Fabiano Quilante

21h30min: Espedito Abrahão e Os Campeiros

17 de setembro – Quarta-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

19h30min: Comenda Irmãos Bertussi entregue pela Câmara Municipal de Caxias do Sul

21h30min: Érlon Péricles

18 de setembro – Quinta-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

20h: Daniel Berga e convidados

21h30min: Fábio Soares

19 de setembro – Sexta-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

21h30min: Quarteto Coração de Potro

23h: Baile à Moda Antiga com o Grupo Bailongo

20 de setembro – Sábado

14h: Desfile Farroupilha na Rua Sinimbu

17h: Festival Gildo de Freitas – Festival de Trovadores

21h30min: Grupo Macuco

23h: Baile com Grupo Cordiona

21 de setembro – Domingo

19h: Baile com Os Monarcas

Programação tem 10 dias de festejos no município de Farroupilha

Na próxima sexta-feira (12), iniciam-se comemorações tradicionalistas em Farroupilha. Serão 10 dias de programação, com entrada gratuita todos os dias. A programação integra apresentações artísticas, participação de CTGs, concursos tradicionalistas, contação de histórias, teatro, bailes, desfile, Missa Crioula, cavalgadas, jogos campeiros, além dos tradicionais churrascos e muito mais.

Confira a programação completa

Sexta-feira, 12 de setembro

14h - Atividades Campeiras com AFCTG

18h - Abertura Oficial com a Chegada da Chama Crioula, após apresentações dos corais das escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz e Orquestra do CAI do 1º de Maio

19h30min - Show com Luiz de Pariz e Grupo

21h - Baile com Grupo Estradeiro

23h - Machado e Marcelo do Tchê

1h - Encerramento das atividades

Sábado, 13 de setembro

9h - Jogos Campeiros

10h30min - Grupos Folclóricos Italianos Nanni e Nei Tempi Del Filó, celebrando a rica união entre a cultura gaúcha e italiana nos 150 anos da Imigração Italiana no RS

11h - Cavalgada Infantil (cavalinhos de pau) Concentração em frente a Escola EMEI Pio X dos Anjos, com chegada no Largo Carlos Fetter

11h30min - Tertúlia Livre

13h - Campeonato de Quatrilho

14h - Baile da Melhor Idade com Grupo Os Seresteiros

17h - Baile com Família Girelli

19h30min - Show com Família Ávila

21h - Baile com Grupo Bolicho

0h - Encerramento das atividades

Domingo, 14 de setembro

9h - Jogos Campeiros

10h - Tertúlia Livre

13h30min - Baile com Grupo Pátria e Querência

15h30min - Show com Joca Martins

17h30 - Show com Tatiéli Bueno

19h - Baile com Robson Gervasoni e Grupo

21h - Baile com Grupo Macuco

23h - Encerramento das atividades

Segunda- feira, 15 de setembro

8h30min - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso Instrumental

9h30min - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotônio Vilela

13h30min - Continuação do Concurso Instrumental

18h - Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Farroupilha Comemorativa à Semana Farroupilha, com outorga da Medalha Tibiriçá dos Santos

19h - Show com Caborteiro de Bagé

20h30min - Baile com Espedito Abraão e os Campeiros

23h - Encerramento das atividades

Terça- feira, 16 de setembro

8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Declamação

13h30min - Continuação do Concurso de Declamação

14h - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene

17h - Tertúlia Livre

19h - Baile com Grupo Amigos da Vaneira

20h30min - Baile com Grupo Identidade

23h - Encerramento das atividades

Quarta- feira, 17 de setembro

8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Intérprete Vocal

13h30min - Continuação do Concurso de Intérprete Vocal

17h - Tertúlia Livre

19h – Baile com Diuran Matani e Grupo

21h - Baile com Claudinho e Grupo

23h - Encerramento das atividades

Quinta- feira, 18 de setembro

8h30min - Início dos Concursos de Danças Tradicionais e após Danças Gaúchas de Salão

13h30min - Início do Concurso de Chula, continuação dos Concursos de Danças Tradicionais, após resultados e premiações dos concursos

17h - Tertúlia Livre

19h - Baile com Grupo Tertúlia

20h30min - Baile com Gabriel Marchetto e Grupo

23h - Encerramento das atividades

Sexta-feira, 19 de Setembro

14h - Atividades Campeiras com AFCTG

14h30min - Apresentação Teatral com o Grupo Garagem de Teatro e a peça ‘’Oh de Casa’’

17h – Tertúlia Livre

19h - Show com João Fontoura

21h - Baile com Grupo Gurizada da Serra

0h - Encerramento das atividades

Sábado, 20 de setembro

9h - Cavalgada e Desfile Farroupilha com todas as Entidades Tradicionalistas (Rua Cel. Pena de Moraes, Centro- Farroupilha/RS)

10h30min - Missa Crioula

12h - Tertúlia livre

13h30min - Apresentações de dança das entidades tradicionalistas: CTG Aldeia Farroupilha, CTG Chilenas de Prata, CTG Rancho de Gaudérios e CTG Ronda Charrua

18h - Show com Nailto Sosnoski - Clássicos do Nativismo

19h30min - Show com Grupo Irmãos Girelli

21h30min - Baile Oficial com Grupo Som do Sul

22h30min - Extinção da Chama Crioula

1h - Encerramento das atividades

Domingo, 21 de setembro