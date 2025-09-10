Programação dos Festejos Farroupilhas em Caxias do Sul começa nesta quinta-feira nos pavilhões da Festa da Uva

Apesar de ainda faltar mais de uma semana para o 20 de setembro, os pavilhões da Festa da Uva já estão com a cara dos Festejos Farroupilhas. É o acampamento Farroupilha, que começa oficialmente nesta quinta-feira (11) e segue até o dia 21.
Conforme Rodrigo Ramos, coordenador da 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul, organizadora do evento, o acesso aos pavilhões da Festa da Uva será cobrado nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21, sextas, sábados e domingos. Mediante o pagamento de R$ 15, o público terá acesso à programação e também às apresentações e bailes previstos nos dias. Nos demais dias, a entrada é gratuita.
Nesta quarta-feira (10), quem já se preparava para 10 dias de puro tradicionalismo e amizade era o mecânico de caminhões Lauro Marcolin, de 48 anos. Participante assíduo do acampamento há pelo menos 10 anos, tirou férias do trabalho para se dedicar à festa com amigos e família.
— Nesse mesmo ponto, aqui no mato, como chamam, acampamos há uns quatro anos. Juntamos os amigos da vida e a gente faz uma vaquinha, aluga o terreno aqui. A estrutura a gente já tem pré-montada. Quando a gente desmonta, já sabemos que no ano que vem vamos estar aqui de novo — brinca.
Nos dias de acampamento, o movimento na barraca é de até 40 pessoas nos finais de semana. Nos outros dias, pelo menos 10 participantes ficam na estrutura montada nos Pavilhões.
— A gente organiza, um dia faz boia de panela, outro dia faz churrasco. Os que vêm sempre é no mínimo uns 10, mas um convida um e quando vê tem 30, 40 pessoas aqui, mais no final de semana. Durante a semana, a maioria trabalha, mas eu, este ano, tirei, por capricho, 10 dias de férias — conta Marcolin.
No espaço da prefeitura de Caxias do Sul, o operador de máquinas pesadas Giovanni Lúcio Gugel, 29 anos, preparava a carne para a equipe que estava terminando a montagem da estrutura.
— A gente participa todos os anos, sempre faz alguma coisa para entreter e passar a semana Farroupilha. Neste ano, vem o pessoal do trabalho e a família também, sempre junto. A gente está se organizando ainda, mas queremos assistir e participar de tudo o que puder — antecipa.
Segundo Rodrigo Ramos, o espaço para acampamentos já está lotado. Os ambientes da feira multissetorial também tiveram os espaços totalmente vendidos. Ainda, o público encontrará três praças de alimentação, todas com os estantes lotados para a venda de diferentes tipos de alimentos. Também haverá mostra do artista plástico Anilto Caureo.
O casal Gisele Wagnes e Mário Cesar Wagnes, da loja Gi Artes, organizava os itens de chimarrão na loja da feira multissetorial. No espaço, vão oferecer itens que vão desde a erva-mate até bombas decoradas e enfeites de biscuit.
Participando do evento pelo segundo ano, o casal espera que as vendas sejam boas como no último ano:
— Ano passado foi muito bom pra nós. Então, a gente resolveu participar neste ano de novo. A expectativa (de vendas) é positiva, no mínimo a mesma coisa que o ano passado. A gente trabalha com toda a linha de chimarrão, cuias de madeira, bombas tradicionais e decoradas, enfeites de biscuit e mateiras. Tem o kit completo — afirma Mário Cesar.
Além dos acessórios, o casal aposta na erva-mate e em chás para quem prefere incrementar a bebida, além de água quente para quem precisar.
— Se alguém se apertar com o chimarrão, tem onde encontrar. Sai um pouco de tudo. Como a gente trabalha com a linha de chockers (enfeites em formato de colar com pingentes na cuia), saem bastante as decoradas.
Todas as chockers, assim como as decorações em biscuit e artesanato nas bombas são feitas pela própria Gisele. Durante o ano, o casal vende por meio de uma loja online, mas também participa de feiras multissetoriais como a ExpoBento e FenaKiwi, além da Festa da Uva.
Programação completa
A programação dos Festejos Farroupilhas 2025 tem como tema "Ondas curtas, para uma história longa - o Centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa". A programação ocorre de 11 a 21 de setembro, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Entre as atividades, de 11 a 14 de setembro, acontece o 31º Rodeio Crioulo Nacional e o 2º Rodeio Crioulo Internacional de Caxias do Sul - Gineteada Brasil x Uruguai x Argentina.
A abertura oficial dos Festejos está marcada para o sábado (13/9), às 19h, na cancha de laço do Parque. Outra atração é o Desfile Farroupilha que ocorre no dia 20, a partir das 14h, na rua Sinimbu.
De 11 a 14 de setembro:
- 31º Rodeio Crioulo Nacional
- 2º Rodeio Crioulo Internacional de Caxias do Sul
- Contraponto de Gineteada – Brasil x Uruguai x Argentina
11 de setembro – Quinta-feira
- 20h: Paulinho Silva e Convidados
- 21h30min: Grupo Carqueja
12 de setembro – Sexta-feira
- 21h30min: Joca Martins
- 23h: Baile com Ytamar Gomes e Grupo Estância
13 de setembro – Sábado
- 19h: Abertura Oficial (Cancha de Laço Coberta)
- 21h30min: Robson Boeira
- 23h: Baile com Grupo Matizes
14 de setembro – Domingo
- 20h: Baitaca
15 de setembro – Segunda-feira
- 20h: Grupo Obras do Rei
- 21h30min: Grupo Fundamento Tchê
16 de setembro – Terça-feira
- 15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses
- 20h: Fabiano Quilante
- 21h30min: Espedito Abrahão e Os Campeiros
17 de setembro – Quarta-feira
- 15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses
- 19h30min: Comenda Irmãos Bertussi entregue pela Câmara Municipal de Caxias do Sul
- 21h30min: Érlon Péricles
18 de setembro – Quinta-feira
- 15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses
- 20h: Daniel Berga e convidados
- 21h30min: Fábio Soares
19 de setembro – Sexta-feira
- 15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses
- 21h30min: Quarteto Coração de Potro
- 23h: Baile à Moda Antiga com o Grupo Bailongo
20 de setembro – Sábado
- 14h: Desfile Farroupilha na Rua Sinimbu
- 17h: Festival Gildo de Freitas – Festival de Trovadores
- 21h30min: Grupo Macuco
- 23h: Baile com Grupo Cordiona
21 de setembro – Domingo
- 19h: Baile com Os Monarcas
Programação tem 10 dias de festejos no município de Farroupilha
Na próxima sexta-feira (12), iniciam-se comemorações tradicionalistas em Farroupilha. Serão 10 dias de programação, com entrada gratuita todos os dias. A programação integra apresentações artísticas, participação de CTGs, concursos tradicionalistas, contação de histórias, teatro, bailes, desfile, Missa Crioula, cavalgadas, jogos campeiros, além dos tradicionais churrascos e muito mais.
Confira a programação completa
Sexta-feira, 12 de setembro
- 14h - Atividades Campeiras com AFCTG
- 18h - Abertura Oficial com a Chegada da Chama Crioula, após apresentações dos corais das escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz e Orquestra do CAI do 1º de Maio
- 19h30min - Show com Luiz de Pariz e Grupo
- 21h - Baile com Grupo Estradeiro
- 23h - Machado e Marcelo do Tchê
- 1h - Encerramento das atividades
Sábado, 13 de setembro
- 9h - Jogos Campeiros
- 10h30min - Grupos Folclóricos Italianos Nanni e Nei Tempi Del Filó, celebrando a rica união entre a cultura gaúcha e italiana nos 150 anos da Imigração Italiana no RS
- 11h - Cavalgada Infantil (cavalinhos de pau) Concentração em frente a Escola EMEI Pio X dos Anjos, com chegada no Largo Carlos Fetter
- 11h30min - Tertúlia Livre
- 13h - Campeonato de Quatrilho
- 14h - Baile da Melhor Idade com Grupo Os Seresteiros
- 17h - Baile com Família Girelli
- 19h30min - Show com Família Ávila
- 21h - Baile com Grupo Bolicho
- 0h - Encerramento das atividades
Domingo, 14 de setembro
- 9h - Jogos Campeiros
- 10h - Tertúlia Livre
- 13h30min - Baile com Grupo Pátria e Querência
- 15h30min - Show com Joca Martins
- 17h30 - Show com Tatiéli Bueno
- 19h - Baile com Robson Gervasoni e Grupo
- 21h - Baile com Grupo Macuco
- 23h - Encerramento das atividades
Segunda- feira, 15 de setembro
- 8h30min - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso Instrumental
- 9h30min - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotônio Vilela
- 13h30min - Continuação do Concurso Instrumental
- 18h - Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Farroupilha Comemorativa à Semana Farroupilha, com outorga da Medalha Tibiriçá dos Santos
- 19h - Show com Caborteiro de Bagé
- 20h30min - Baile com Espedito Abraão e os Campeiros
- 23h - Encerramento das atividades
Terça- feira, 16 de setembro
- 8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Declamação
- 13h30min - Continuação do Concurso de Declamação
- 14h - Contação de histórias sobre as lendas Gaúchas na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene
- 17h - Tertúlia Livre
- 19h - Baile com Grupo Amigos da Vaneira
- 20h30min - Baile com Grupo Identidade
- 23h - Encerramento das atividades
Quarta- feira, 17 de setembro
- 8h - Farroupilha Bem Gaúcha - Início do Concurso de Intérprete Vocal
- 13h30min - Continuação do Concurso de Intérprete Vocal
- 17h - Tertúlia Livre
- 19h – Baile com Diuran Matani e Grupo
- 21h - Baile com Claudinho e Grupo
- 23h - Encerramento das atividades
Quinta- feira, 18 de setembro
- 8h30min - Início dos Concursos de Danças Tradicionais e após Danças Gaúchas de Salão
- 13h30min - Início do Concurso de Chula, continuação dos Concursos de Danças Tradicionais, após resultados e premiações dos concursos
- 17h - Tertúlia Livre
- 19h - Baile com Grupo Tertúlia
- 20h30min - Baile com Gabriel Marchetto e Grupo
- 23h - Encerramento das atividades
Sexta-feira, 19 de Setembro
- 14h - Atividades Campeiras com AFCTG
- 14h30min - Apresentação Teatral com o Grupo Garagem de Teatro e a peça ‘’Oh de Casa’’
- 17h – Tertúlia Livre
- 19h - Show com João Fontoura
- 21h - Baile com Grupo Gurizada da Serra
- 0h - Encerramento das atividades
Sábado, 20 de setembro
- 9h - Cavalgada e Desfile Farroupilha com todas as Entidades Tradicionalistas (Rua Cel. Pena de Moraes, Centro- Farroupilha/RS)
- 10h30min - Missa Crioula
- 12h - Tertúlia livre
- 13h30min - Apresentações de dança das entidades tradicionalistas: CTG Aldeia Farroupilha, CTG Chilenas de Prata, CTG Rancho de Gaudérios e CTG Ronda Charrua
- 18h - Show com Nailto Sosnoski - Clássicos do Nativismo
- 19h30min - Show com Grupo Irmãos Girelli
- 21h30min - Baile Oficial com Grupo Som do Sul
- 22h30min - Extinção da Chama Crioula
- 1h - Encerramento das atividades
Domingo, 21 de setembro
- 9h - Jogos Campeiros - Tiro de Laço de Vaca Parada
- 11h -Tertúlia Livre
- 13h - Apresentação dos Campeões do Concurso de Dança Bem Gaúcha
- 13h30min - Baile com Amilton Missioneiro e Grupo
- 15h - Baile com Grupo Tchê Barbaridade
- 17h30min - Baile com Sangue Gaudério
- 19h- Premiação dos Jogos Campeiros
- 19h30min - Baile de encerramento com Alexandre Battisti Grupo Paiol
- 22h - Encerramento das atividades