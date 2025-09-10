Geral

Tradicionalismo
Notícia

Programação dos Festejos Farroupilhas em Caxias do Sul começa nesta quinta-feira nos pavilhões da Festa da Uva

O acesso ao local será cobrado nas sextas, sábados e domingos. Nos demais dias, a entrada é gratuita

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS