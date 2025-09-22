Programação da Festa de Santa Teresa D'Ávila 2025 se inicia neste domingo em Caxias do Sul

Os festejos terão um significado especial, celebrando os 125 anos de dedicação da Catedral Santa Teresa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o lema Com Santa Teresa, peregrinos da Esperança, a programação da Festa de Santa Teresa D'Ávila 2025, padroeira de Caxias do Sul, ocorrerá entre os dias 28 de setembro e 15 de outubro.

Realizada pela Catedral Diocesana, a celebração contará com uma programação diversificada, que unirá momentos de devoção, como o tríduo preparatório, missas solenes e eventos culturais. Neste ano, os festejos terão um significado especial, celebrando os 125 anos de dedicação da Catedral Santa Teresa, então Igreja Matriz da localidade até a criação da Diocese de Caxias do Sul em 1934, e os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

A programação começará neste domingo (28), às 17h. O frei Everton Machado, provincial dos Carmelitas Descalços, conduzirá a formação A Vida de Santa Teresa, um cântico de Esperança e Misericórdia, no Espaço Mater Dei.

Logo após, às 19h, ocorrerá a Celebração Eucarística com bênção para as famílias, sob o tema Em Cristo, a Esperança das Famílias. Encerrando à noite, às 20h, a Catedral receberá o espetáculo Cordas Brasileiras, Vozes Italianas, com o Grupo de Cordas da UCS e Piano, e os solistas Karina Dante (soprano) e Maicon Cassânego (tenor).

O tríduo em honra à padroeira seguirá pelos domingos seguintes, cada um com uma intenção particular. No dia 5 de outubro, às 19h, será a Celebração Eucarística em Ação de Graças pelos 150 anos da imigração italiana e os 125 anos da dedicação da Catedral. A missa será presidida por dom Jaime Cardeal Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, com o tema Em Cristo, a Esperança dos Jovens.

Já no dia 12, às 19h, coincidindo com a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a celebração será presidida por dom José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul. O tema da noite será Na Cruz de Cristo, nossa Esperança.

Na segunda-feira, 13 de outubro, após a missa das 19h, haverá uma apresentação especial da Orquestra Acadêmica da UCS. No dia 14, às 19h, ocorrerá a Celebração Eucarística solene que marcará a comemoração oficial dos 125 anos da dedicação da Igreja Catedral. Presidida por dom José Gislon, a missa terá como tema Igreja, Povo de Deus peregrino da Esperança.