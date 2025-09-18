Programa com foco na recuperação das propriedades da agricultura familiar está com inscrições abertas em Caxias

Estão abertas as inscrições para o Programa de Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e de Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha (Operação Terra Forte), do governo estadual. Podem participar agricultores familiares, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e pecuaristas familiares que possuam Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ou Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Declaração de Pecuarista Familiar (DPF) ativos.

Em Caxias do Sul, as inscrições podem ser feitas nas localidades, conforme cronograma (veja abaixo), e no Escritório Municipal da Emater (junto à Ceasa Serra, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min).

Serão contemplados, em Caxias, 100 produtores com um auxílio financeiro de até R$ 30 mil cada, além de um trator agrícola, para auxiliar nos trabalhos de recuperação do solo. A partir da seleção, iniciará a fase de execução do programa, com o diagnóstico das propriedades rurais e a elaboração de planos individuais de recuperação socioprodutiva e ambiental das unidades produtivas.

A Operação Terra Forte tem como foco a recuperação produtiva das unidades de produção familiar com a centralidade no solo, por meio de linhas tecnológicas trabalhadas com práticas conservacionistas e tecnologias sustentáveis, e melhoria das condições ambientais e sociais das famílias de agricultores e pecuaristas familiares.

Cronograma de inscrições: