Procon de Caxias do Sul lança atendimento por inteligência artificial

A IA funciona 24 horas por dia através do WhatsApp (54) 99929-8190 Ícaro de Campos / Divulgação

O Procon de Caxias do Sul passa a ter um sistema de atendimento por inteligência artificial (IA) a partir desta quinta-feira (18). A novidade busca agilizar a resolução de demandas dos consumidores, ampliar a disponibilidade de informações e oferecer um suporte acessível e dinâmico para toda a comunidade. O serviço funciona através do WhatsApp (54) 99929-8190.

Conforme o comunicado, a ferramenta está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo que o cidadão não precise esperar pelo horário de expediente para esclarecer dúvidas iniciais como:

Orientações imediatas sobre direitos do consumidor, prazos de garantia, regras de trocas, canais para abertura de reclamações e outras informações essenciais.

Segundo o coordenador do Procon, Jair Zauza, a iniciativa representa um importante avanço.

— Estamos utilizando a tecnologia para aproximar ainda mais o Procon da população. A inteligência artificial será um primeiro canal de contato rápido e eficiente, permitindo que o consumidor receba informações claras e objetivas. Em casos mais complexos, o atendimento será direcionado para os nossos servidores, garantindo o acolhimento humano necessário — salientou.

Além disso, existe a expectativa de que a ferramenta reduza a sobrecarga de atendimentos presenciais e telefônicos, otimizando os recursos do órgão e permitindo que a equipe dedique mais tempo à análise e mediação de casos que exigem maior atenção.

Ferramenta foi desenvolvida com apoio dos servidores

O processo de desenvolvimento do sistema de atendimento por IA teve início em janeiro de 2025, com a busca por empresas que pudessem atender à demanda. Aprimorada com o conhecimento dos servidores do órgão de defesa do consumidor, a IA foi treinada para responder adequadamente às perguntas, possuindo banco de dados com as principais dúvidas e sendo capaz de receber, interpretar e responder.

Ainda, o órgão trabalha em nova plataforma para registro de reclamações ou denúncias online, buscando possibilitar que o registro seja feito diretamente via WhatsApp, sem a necessidade de acesso a outras plataformas.

— Essa possibilidade tem como objetivo facilitar a vida do consumidor caxiense, que poderá registrar a reclamação sem acessar outros canais e poderá acompanhar, enviar documentos e receber respostas de forma integralmente digital — explicou Zauza.