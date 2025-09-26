Primeiros recém-nascidos são transferidos para espaço definitivo da maternidade SUS do Virvi Ramos, em Caxias do Sul

UTI Neonatal da maternidade SUS do Virvi Ramos entrou em funcionamento nesta sexta-feira (26). Marcos Sartori / Divulgação

O espaço definitivo da maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, iniciou oficialmente a operação nesta sexta-feira (26). Houve a transferência de recém-nascidos para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal.

De acordo com a assessoria do hospital, até a próxima semana a maternidade estará em pleno funcionamento. Isso inclui a realização de partos.

O espaço definitivo foi inaugurado na última segunda-feira (22). Até então, a maternidade SUS funcionava em um ambiente de transição. Nele, foram realizados mais de 1,1 mil partos.

A nova estrutura conta com Unidade Materno Infantil, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e Unidade de Internação. A nova maternidade conta com 1,5 mil metros quadrados de área construída. Toda a estrutura obstétrica fica no mesmo pavimento.