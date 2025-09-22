Presença da La Niña, veranicos e episódios de frio tardio devem marcar a primavera na Serra

Primavera é conhecida como a estação das flores. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Conhecida como a estação das flores pelas condições climáticas possibilitarem o desabrochar de muitas plantas, a primavera se inicia, oficialmente, às 15h19min desta segunda-feira (22). E os moradores da Serra vão experienciar uma estação com diversas faces: possibilidade de frio, efeitos do fenômeno La Niña, veranicos e até chuva acima da média.

De acordo com Vitor Takao Suganuma, meteorologista da Climatempo, os primeiros dias da estação ainda serão marcados por uma transição, com as temperaturas, principalmente no amanhecer, mais baixas e até possibilidade de geada para a terça (23), um dia logo após a chegada da primavera.

Por outro lado, Suganuma destaca que a primavera de 2025 deverá ter os efeitos da La Niña, fenômeno climático caracterizado pelo resfriamento da superfície das partes central e leste do Oceano Pacífico equatorial. O efeito afeta a circulação atmosférica global, levando a mudanças nos padrões de chuva e temperatura.

— Podemos ter mais frentes frias avançando sob a costa Sul do país. Essas frentes frias nem sempre vão se deslocar no continente, muitas vezes vão se deslocar no oceano, mas, consequentemente, com o avanço desses sistemas, temos condições para umidade entrando. As chuvas devem começar a ganhar uma cara nas próximas semanas, sobretudo a partir da segunda dezena de outubro — detalha o meteorologista.

Um levantamento feito pela Climatempo aponta que a chuva para outubro deve ser de 192 milímetros. Em novembro e dezembro deve ser de 144mm e 155mm, respectivamente. Já as temperaturas máximas devem ser de 22ºC em outubro, 24ºC em novembro e 26ºC em dezembro. No período da primavera a região terá mais horas de sol, e há possibilidade de veranicos, principalmente mais próximo do final da estação.

— O calor está associado à incidência solar, mais horas de sol e, naturalmente, esquenta mais em relação ao inverno. As temperaturas vão subir ao longo dos próximos meses na Serra gaúcha, e inclusive podemos ter novos veranicos, períodos de calor mais expressivos ao longo dos dias.

Mesmo com o calor sendo uma das características da nova estação, Suganuma não descarta episódios de frio tardio, que devem acontecer entre o final de outubro e início de novembro.

Início com cara de inverno

Apesar de coincidir com o início da nova estação, a segunda-feira (22) tem jeito de inverno na Serra. Uma frente fria avança pelo Estado neste início de semana. Segundo a Climatempo, há previsão pancadas de chuva, com risco de temporais em volumes significativos. Ao longo do dia, a expectativa é de redução na precipitação e queda nas temperaturas.

São José dos Ausentes tem a menor mínima prevista, de 7ºC, seguida de Vacaria, Bom Jesus e Cambará, com 8ºC, e São Francisco de Paula, Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha, com 10ºC.

Para a terça (23), os meteorologistas observam tempo firme, com sol entre nuvens. Durante a madrugada, há a possibilidade de geada. Em Ausentes, a mínima prevista é de 4ºC. Em Vacaria, Cambará e Bom Jesus deve chegar a 6ºC. Flores da Cunha e Guaporé devem registrar 7ºC.