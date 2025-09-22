Geral

Prefeitura faz levantamento de estragos após granizo atingir Bom Jesus

Segundo os bombeiros voluntários, algumas residências foram danificadas pelas pedras de gelo e moradores relataram problemas no fornecimento de energia elétrica

Pablo Ribeiro

