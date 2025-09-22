Prefeitura faz levantamento de estragos após granizo atingir Bom Jesus

As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Voluntários percorrem comunidades do interior de Bom Jesus na manhã desta segunda-feira (22). O objetivo é avaliar os danos causados pela queda de granizo registrada no domingo (21), que atingiu especialmente a localidade do Pascoal.
De acordo com os bombeiros, algumas residências foram danificadas pelas pedras de gelo e moradores relataram problemas no fornecimento de energia elétrica desde domingo. O levantamento oficial deve indicar o número de casas atingidas e a extensão dos prejuízos.
Segundo a comunicação da prefeitura, por enquanto, foram cerca de dez propriedades atingidas na localidade de Pascoal, mas a equipe da Defesa Civil está fazendo os levantamentos pois existem informações de danos em outras localidades também.
O guia de turismo Alex Boeira, que mora na localidade, conta que além dos estragos nos telhados, o acesso a algumas regiões também está comprometido por conta da chuva forte que acompanhou a tempestade de granizo.