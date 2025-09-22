Prefeitura faz levantamento de estragos após granizo atingir Bom Jesus

Moradores registraram os estragos nos telhados das residências. Alex Boeira / Divulgação

As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Voluntários percorrem comunidades do interior de Bom Jesus na manhã desta segunda-feira (22). O objetivo é avaliar os danos causados pela queda de granizo registrada no domingo (21), que atingiu especialmente a localidade do Pascoal.

De acordo com os bombeiros, algumas residências foram danificadas pelas pedras de gelo e moradores relataram problemas no fornecimento de energia elétrica desde domingo. O levantamento oficial deve indicar o número de casas atingidas e a extensão dos prejuízos.

Segundo a comunicação da prefeitura, por enquanto, foram cerca de dez propriedades atingidas na localidade de Pascoal, mas a equipe da Defesa Civil está fazendo os levantamentos pois existem informações de danos em outras localidades também.

Granizos que atingiram Bom Jesus. Alex Boeira / Divulgação