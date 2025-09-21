Prefeitura de Nova Petrópolis abre inscrições para espetáculo natalino

A Prefeitura de Nova Petrópolis abriu as inscrições para interessados em participar do espetáculo Cantata na Janela, que integra a programação da Magia do Natal. Crianças e adultos podem se inscrever até 3 de outubro, pelo WhatsApp (54) 3281-8403.

— Todos são bem-vindos, especialmente aqueles com alguma experiência em canto ou coral. A participação é voluntária e uma ótima oportunidade para vivenciar o espírito natalino na região — diz a regente do grupo, Ezra Cristina Rodrigues da Silva.