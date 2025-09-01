Prefeitura de Caxias lança chamamento público para empresas interessadas na construção do Loteamento Morada do Valle

A prefeitura de Caxias do Sul está buscando empresas interessadas para elaboração de projeto e construção de 496 unidades habitacionais no Loteamento Morada do Valle, no bairro Jardim Oriental. O chamamento público foi publicado nesta segunda-feira (1º) e a divulgação dos vencedores deve ocorrer no dia 18.

As unidades serão construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, Faixa I, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Governo Federal, conforme portaria do Ministério das Cidades. Os empreendimentos estarão localizados numa área com 140 lotes, já urbanizados, adquiridos pela prefeitura em julho de 2024 em um investimento de R$ 15,4 milhões dos cofres municipais.

A empresa selecionada será responsável pela construção integral do empreendimento e suas devidas aprovações junto aos órgãos competentes, incluindo os serviços públicos de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. O valor máximo é de R$ 168 mil por apartamento.

Ainda, nesse loteamento, serão alocadas as 40 famílias que hoje vivem em áreas de risco na Vila Sapo, no bairro Serrano. Além disso, no mesmo local serão instaladas 50 casas do Programa A Casa é Sua - Calamidade, recebidas do Governo do Estado, para outras famílias de áreas de risco.

Como funciona o chamamento

Podem participar empresas do ramo da construção civil e com qualificação técnica e capacidade operacional para a elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia e posterior construção das unidades habitacionais de interesse social em condomínios com unidades multifamiliares.