Prefeitura de Caxias esclarece acusações que aparecem em vídeo de vereadores gravado dentro da UPA Central

UPA é administrada, desde fevereiro, pelo Ideas. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul se manifestou, na manhã desta sexta-feira (5), por meio de nota após os vereadores Hiago Morandi e Daiane Mello, ambos do PL, exporem nas redes sociais um médico e uma médica, ao mesmo tempo, em um alojamento de descanso durante o plantão noturno na Unidade de Pronto-Atendimento Central.

O conteúdo foi gravado pelos parlamentares na noite de quarta-feira (3) e imagens foram apresentadas na sessão de quinta (4) na Câmara, além de serem publicadas em redes sociais. A UPA é administrada pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

Na publicação, os vereadores alegaram que cerca de 20 crianças, além de adultos, aguardariam atendimento. Ainda conforme eles, os médicos que estavam no alojamento seriam os únicos profissionais responsáveis do setor no momento da vistoria dos parlamentares.

No entanto, a prefeitura afirma que a escala estava completa com cinco profissionais clínicos atendendo os pacientes adultos e dois médicos atendendo a pediatria e que "não se verificou nenhuma irregularidade na madrugada da última quinta-feira".

Ainda no texto, a administração municipal afirma que o tempo de espera estava de acordo com a classificação de risco (confira quadro abaixo): "nas áreas azul e verde os pacientes devem ser atendidos em até quatro horas e nenhum paciente estava aguardando há mais tempo que isso, pois devido ao grande movimento, uma médica foi inserida na escala, das 22h15 às 2h, para agilizar as consultas".

No vídeo, o médico gravado pelos vereadores diz não autorizar a gravação da voz e imagem ou mesmo a entrada no alojamento. No entanto, os parlamentares entraram no espaço privativo invocando o direito de fiscalização da função.

“Os médicos expostos em redes sociais atendem nas salas vermelha e amarela, onde pacientes que estão estáveis e/ou estão no aguardo de leitos hospitalares. Eles estavam no espaço de repouso para médicos (quartos de descanso masculino e feminino são para enfermagem) que é utilizado exclusivamente nos intervalos de plantão, conforme estabelecem as normas de saúde e de ética médica e conforme preconiza o Conselho Federal de Medicina, por meio do Parecer CFM nº 12/15, que reconhece que médicos plantonistas devem dispor de locais de repouso adequados durante a jornada, condição essencial à dignidade da profissão e à manutenção da qualidade assistencial”, informa trecho da nota.

Desde 1º de fevereiro, a UPA Central é gerida pelo Ideas, que não quis se manifestar, pois a prefeitura é quem está respondendo pelo caso.

Confira a íntegra da nota

A Secretaria Municipal da Saúde vem a público esclarecer para a comunidade que a Unidade de Pronto Atendimento – UPA é administrada pela empresa terceirizada e vencedora da licitação, Ideas - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, e o serviço prestado à população é permanentemente fiscalizado, onde são verificadas escalas, atendimentos, horários, tempo de espera e não se verificou nenhuma irregularidade na madrugada da última quinta-feira.

A escala de médicos estava completa com cinco médicos clínicos atendendo os pacientes adultos e dois médicos atendendo a pediatria. Os tempos de espera para atendimento estavam de acordo com os preconizados com a classificação de risco: nas áreas azul e verde os pacientes devem ser atendidos em até quatro horas e nenhum paciente estava aguardando a mais tempo que isso, pois devido ao grande movimento, uma médica foi inserida na escala, das 22h15 às 2h, para agilizar as consultas.

A SMS e o Ideas reiteram que a UPA permanece de portas abertas para receber visitas oficiais e prestar todas as informações necessárias, desde que em conformidade com a legislação e com o respeito devido aos profissionais de saúde e aos usuários do sistema.