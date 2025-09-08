Prefeitura de Caxias do Sul faz adequação de áreas que vão receber pavilhões para recicladores

Área na Rua Dom João Batista Scalabrini será utilizada para construção de pavilhões. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A metragem das áreas que receberão pavilhões para recicladores da Rua Cristóforo Randon passou por adequações. A atualização foi publicada nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da prefeitura de Caxias do Sul.

O local na Rua Dom João Batista Scalabrini que receberá a construção faz parte de um acordo entre município, SER Caxias e o Banrisul. No passado, a área havia sido hipotecada pelo clube. Agora, está em processo de regularização.

De acordo com secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, a metragem das áreas estava equivocada há anos e recebeu a atualização após levantamento topográfico feito por equipe da pasta. A retificação, logicamente, entra nos termos do acordo. A expectativa, como afirma o secretário, é de iniciar a construção dos pavilhões neste segundo semestre.

— Publicamos o decreto de utilidade pública retificando aqueles terrenos do acerto entre o Caxias, Banrisul e prefeitura, retificando as áreas que estavam equivocadas já há alguns anos. Fizemos um levantamento topográfico, se corrigiu exatamente com coordenadas a medida dos lotes e nos próximos dias a Procuradoria do Município fará os ajustes nos termos de acordo, que envolve a sessão do crédito do Banrisul para o Caxias e a permuta com a prefeitura para que nos permita ainda neste segundo semestre começar a construção daqueles pavilhões — explicou o secretário.

Cinco pavilhões para recicladores, que hoje ocupam a Rua Cristóforo Randon, ao lado do Estádio Centenário, serão construídos na área de 1.270 metros quadrados, situada no cruzamento entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon, nos fundos do CT do Caxias.