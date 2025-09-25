Prefeitura de Caxias do Sul contrata cremação de restos mortais para liberar espaço nos cemitérios públicos

No Cemitério Público Municipal, desde 1901, foram realizados mais de 100 mil sepultamentos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Diante da superlotação dos ossários e da dificuldade de expansão dos cemitérios públicos municipais, a prefeitura de Caxias do Sul contratou o serviço de cremação de restos mortais. A medida, conduzida pelas secretarias de Gestão Urbana (SMGU) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), tem como objetivo liberar espaços para novos sepultamentos e atender a questões ambientais e de saúde pública.

A empresa responsável será o Crematório São José, sediado em Caxias, vencedora do pregão eletrônico. O contrato prevê investimento de R$ 378 mil, sendo R$ 189 mil destinados a cada um dos dois cemitérios públicos.

Leia Mais Com abordagem prática e visitas em empresas, projeto trabalha noções de gestão e meio ambiente em escolas de Caxias e Farroupilha

A estimativa é de que 2 mil restos mortais sejam cremados ao longo de dois anos. O serviço inclui a retirada dos ossos do ossário, translado até o local de cremação, guarda temporária, cremação e entrega das cinzas ao Cemitério Público I, onde serão armazenadas no cinzário municipal.

Desde sua inauguração, em 1901, foram realizados mais de 100 mil sepultamentos no Cemitério Público I, no bairro Marechal Floriano. Já no Cemitério Público II, no bairro Rosário, sob administração municipal desde 2007, foram mais de 2 mil sepultamentos.

Atualmente, o Cemitério Público I possui 5.188 carneiras públicas arrendadas e 6.559 particulares, sendo 2.759 gavetas e 3.800 túmulos (capelas). O Cemitério Público II conta com 2 mil carneiras públicas e 186 gavetas particulares.

O tempo de permanência dos sepultados nas carneiras públicas é de três anos para crianças e cinco anos para adultos. Após esse período, caso os restos mortais não sejam retirados pelas famílias, são encaminhados ao ossário.

Nova licitação para serviços funerários

Paralelamente, a prefeitura ainda aguarda parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o novo processo de concessão dos serviços funerários. Após a revogação do edital anterior no fim de 2024 e a realização de consulta pública em janeiro de 2025, o município pretende lançar uma nova licitação.

Ela vai permitir o credenciamento de empresas e definir os valores que poderão ser cobrados das famílias. Além disso, pela proposta inicial, cada empresa habilitada poderá atuar por 10 anos, com possibilidade de renovação do contrato.