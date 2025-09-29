Pré-matrículas para a rede pública de Caxias do Sul em 2026 começam nesta sexta-feira

A primeira etapa da pré-matrícula escolar para o ano letivo de 2026 começa nesta sexta-feira (3) e segue até 2 de novembro. O processo deve ser feito diretamente pelo site da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc).
Podem participar desta etapa:
- crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil;
- alunos que vão ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental;
- estudantes para o 1º ano do Ensino Médio;
- candidatos ao 1º ano do Curso Normal e aproveitamento de estudos do Magistério;
- interessados no 1º ano da Educação Profissional – Cursos Técnicos de Ensino Médio;
- alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis Fundamental e Médio.
A previsão é que os resultados sejam divulgados em 8 de dezembro, também pelo site da Seduc. As matrículas nas escolas designadas deverão ser feitas entre 8 e 19 de dezembro. Já a segunda etapa da pré-matrícula deve iniciar no dia 20 de dezembro.