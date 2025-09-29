Pré-matrículas para a rede pública de Caxias do Sul em 2026 começam nesta sexta-feira

A primeira etapa da pré-matrícula escolar para o ano letivo de 2026 começa nesta sexta-feira (3) e segue até 2 de novembro. O processo deve ser feito diretamente pelo site da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) .

Podem participar desta etapa:

A previsão é que os resultados sejam divulgados em 8 de dezembro, também pelo site da Seduc. As matrículas nas escolas designadas deverão ser feitas entre 8 e 19 de dezembro. Já a segunda etapa da pré-matrícula deve iniciar no dia 20 de dezembro.