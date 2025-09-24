Praça João Corrêa, em Canela, será palco da 1ª edição do UCS Comunidade

Evento ocorrerá na Praça João Corrêa. Rafael Zimmermann / Divulgação

O Campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS) na Região das Hortênsias promoverá a 1ª edição do UCS Comunidade, em Canela, neste sábado (27). Será das 9h às 17h, na Praça João Corrêa. O acesso é livre ao público.

O evento busca aproximar a universidade da população por meio de serviços gratuitos e orientações em diferentes áreas. Durante o dia, haverá orientação jurídica, nutricional e veterinária, entre outros serviços. Participam da ação acadêmicos e professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina, Biologia, Nutrição, Educação Física, Direito, Medicina Veterinária e Psicologia.

O projeto integra o programa UCS na Comunidade e a Comunidade na UCS, que promove acolhimento e gera impacto social em todas as regiões onde a UCS atua, beneficiando cerca de 30 mil pessoas por ano.

Programe-se