Ponte entre Caxias e Nova Petrópolis permanecerá interditada após prefeitura identificar danos na estrutura

A ponte do Cemapa, entre Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, e Nova Petrópolis, permanecerá interditada. A estrutura, que está com o tráfego interrompido desde a terça-feira (9) por conta da cheia do Rio Caí, teve danos estruturais constatados no começo da tarde desta quarta, após o nível da água baixar.