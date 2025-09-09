Geral

Chuva
Notícia

Ponte entre Caxias e Nova Petrópolis é interditada devido à cheia do Rio Caí

Travessia do Semapa, que liga o distrito de Santa Lúcia do Piaí ao município das Hortênsias, está submersa. Motoristas podem utilizar a BR-116 como alternativa

Pioneiro

