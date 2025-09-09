Ponte entre Caxias e Nova Petrópolis é interditada devido à cheia do Rio Caí

A ponte do Cemapa, entre Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, e Nova Petrópolis, está interditada nesta terça-feira (9). O motivo é a cheia do Rio Caí, ocasionada pela chuva deste início de semana.
A estrutura está submersa, o que impede a passagem de veículos. A prefeitura emitiu alerta nesta manhã, e orienta que os motoristas não utilizem a rota até a normalização do nível das águas e a liberação oficial da travessia.
Como alternativa, os condutores podem utilizar a ponte principal entre os dois municípios, via BR-116.