Ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis está liberada 

A normalização do nível da água, nesta quinta-feira (11), já permite o acesso de veículos na ponte. Ícaro Campos / Divulgação

A ponte do Cemapa, entre Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, e Nova Petrópolis, está liberada, informa a prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO).

Leia Mais Obras de drenagem alteram o trânsito da Avenida França em Caxias

A travessia estava interditada desde terça-feira (9), em decorrência da cheia do Rio Caí, ocasionada pela chuva deste início de semana. Como alternativa, os condutores estavam utilizando a ponte principal entre os dois municípios, via BR-116.