Ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis é bloqueada em virtude da cheia do Rio Cai

A ponte do Cemapa , na Estrada Municipal Arcídio Giácomo Dall Agnol, entre Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, e Nova Petrópolis, está bloqueada. A informação é da prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO).

O motivo é a cheia do Rio Caí em virtude das fortes chuvas desde o fim de semana na região. O alerta foi emitido pela prefeitura na manhã desta segunda-feira (22). Como alternativa, os condutores podem utilizar a ponte principal entre os dois municípios, via BR-116.