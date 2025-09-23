Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã volta a ser bloqueada

O nível do Rio das Antas voltou a subir na tarde desta terça-feira (23) e provocou a interdição temporária da ponte que liga Cotiporã a Bento Gonçalves. A informação foi confirmada pela prefeitura de Cotiporã, às 16h20min.
A medida é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas que utilizam o acesso. A liberação do tráfego só ocorrerá quando as condições forem consideradas seguras.
A alternativa para quem precisar se deslocar entre as duas cidades é pela BR-470. Confira os horários do sistema de comboio:
Sentido Bento Gonçalves para Veranópolis
- 6h às 6h30min – Liberação em comboio
- 8h às 8h30min – Liberação em comboio
- 10h às 10h30min – Liberação em comboio
- 12h às 12h30min – Liberação em comboio
- 14h às 14h30min – Liberação em comboio
- 16h às 16h30min – Liberação em comboio
- 18h às 18h30min – Liberação em comboio
- 20h às 20h30min – Liberação em comboio
- 22h às 22h30min – Liberação em comboio
- 23h às 6h - Bloqueio total
Sentido Veranópolis para Bento Gonçalves
- 7h às 7h30min – Liberação em comboio
- 9h às 9h30min – Liberação em comboio
- 11h às 11h30min – Liberação em comboio
- 13h às 13h30min – Liberação em comboio
- 15h às 15h30min – Liberação em comboio
- 17h às 17h30min – Liberação em comboio
- 19h às 19h30min – Liberação em comboio
- 21h às 21h30min – Liberação em comboio
- 23h às 6h - Bloqueio total