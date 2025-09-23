Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã volta a ser bloqueada

O nível do Rio das Antas voltou a subir na tarde desta terça-feira (23) e provocou a interdição temporária da ponte que liga Cotiporã a Bento Gonçalves. A informação foi confirmada pela prefeitura de Cotiporã, às 16h20min.

A medida é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas que utilizam o acesso. A liberação do tráfego só ocorrerá quando as condições forem consideradas seguras.

A alternativa para quem precisar se deslocar entre as duas cidades é pela BR-470. Confira os horários do sistema de comboio:

Sentido Bento Gonçalves para Veranópolis

6h às 6h30min – Liberação em comboio

8h às 8h30min – Liberação em comboio

10h às 10h30min – Liberação em comboio

12h às 12h30min – Liberação em comboio

14h às 14h30min – Liberação em comboio

16h às 16h30min – Liberação em comboio

18h às 18h30min – Liberação em comboio

20h às 20h30min – Liberação em comboio

22h às 22h30min – Liberação em comboio

23h às 6h - Bloqueio total

Sentido Veranópolis para Bento Gonçalves