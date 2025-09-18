Polícia Civil confirma hipotermia como causa de morte de homem em situação de rua em Bento Gonçalves

A vítima foi localizada na rua Baramante Mion na manhã do dia 29 Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves / Divulgação

A Polícia Civil de Bento Gonçalves confirmou que a morte de Edgar Antônio Castagnetti, de 58 anos, foi causada por hipotermia (quando a temperatura do corpo encontra-se abaixo dos 35°C). Ele foi encontrado sem vida no dia 29 de maio, na Rua Baramante Mion, no bairro Ouro Verde. O resultado da necropsia foi divulgado nesta quinta-feira (18) pela delegada Raquel Peixoto, da 1ª Delegacia de Polícia.

Segundo a delegada, Edgar estava em situação de rua e já tinha sido levado várias vezes para abrigos, mas sempre voltava para as ruas "em razão do alcoolismo e drogas", explicou.

Na data em que foi localizado, os termômetros na cidade registravam 3°C. Segundo o médico do Samu que atestou a morte de Edgar, não foram encontrados sinais de trauma no corpo. Com isso, foi reforçada a hipótese de hipotermia, que só foi validada após o laudo do Instituto Geral de Perícias divulgado nesta quinta.

Esse foi o primeiro caso confirmado de hipotermia na Serra em 2025. Mortes similares também foram registradas em Porto Alegre no mesmo período.