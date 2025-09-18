Geral

Inverno rigoroso
Notícia

Polícia Civil confirma hipotermia como causa de morte de homem em situação de rua em Bento Gonçalves

O fato ocorreu ainda em maio, no bairro Ouro Verde, porém o resultado da necropsia foi divulgado somente nesta quinta-feira (18) 

Renata Oliveira Silva

