Plantio e distribuição de mudas vão marcar o Dia da Árvore em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul promove, nesta quinta-feira (18), uma série de atividades para marcar o Dia da Árvore.

Leia Mais Mulher de 89 anos morre em acidente na RS-453, em Caxias do Sul

A programação inclui plantios de árvores em diferentes pontos da cidade, ações educativas e a instalação de placas de identificação em espécies arbóreas. Também haverá atividades de sensibilização e conscientização na Praça Dante Alighieri, com distribuição de mudas, jogos, contação de histórias e entrega de ecobags e lixocares.

As atividades:

8h: plantio em frente à Semmas (Rua Dom José Barea)

9h: Plantio na Praça da Conquista (ao lado da EMEF Santa Corona – Av. Cabo Machado Severo, 810)

10h às 16h: ação na Praça Dante Alighieri (distribuição de mudas, jogos, contação de histórias e entrega de ecobags e lixocares)

10h30min: plantio na praça ao lado da EEEF Maguary (entroncamento da Rua Carlos Dutra Viana com a Rua Visconde de Pelotas)

14h: plantio no Parque dos Macaquinhos e colocação de placas de identificação em 15 espécies arbóreas

16h: plantio na praça ao lado da EMEF Dezenove de Abril (Rua Dezenove de Abril, )