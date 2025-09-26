Parque da Festa da Uva fecha temporariamente para visitação do público a partir de segunda-feira

As Réplicas irão funcionar normalmente, entretanto os visitantes devem entrar pelo Portão 3. Porthus Junior / Agencia RBS

O Parque Mário Bernardino Ramos, conhecido como Parque de Eventos da Festa da Uva, estará fechado para a visitação do público, a partir de segunda-feira (29) até 24 de outubro, devido à Mercopar 2025, informa a Empresa Festa da Uva Turismo e Empreendimentos S/A. O período integrará a montagem, a feira em si e a desmontagem.

A Mercopar é a maior feira de inovação industrial da América Latina e ocorre de 14 a 17 de outubro. Neste período, as Réplicas irão funcionar normalmente. Entretanto os visitantes devem entrar pelo Portão 3, durante a Mercopar, com estacionamento livre.