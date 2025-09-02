Parceira da administradora do Hilton está habilitada para construir hotel cinco estrelas no Parque da Festa da Uva, em Caxias

Empreendimento vai ocupar um terreno paralelo ao parque na Rua Ivo Remo Comandulli. Festa da Uva SA / Divulgação

A Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S/A concluiu a análise da documentação apresentada pela empresa interessada em implantar e operar um hotel cinco estrelas na área do Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. Por atender às exigências do edital, a empresa Administradora Mendes Ltda foi habilitada pela Comissão de Seleção.

De acordo com a Festa da Uva S/A, a empresa é parceira da Atlântica Hospitality International, a maior operadora multimarcas de hotéis da América do Sul e responsável pela administração de bandeiras internacionais renomadas, como Radisson, Hilton e Choice Hotels.

Ainda segundo a Festa da Uva, a empresa possui atualmente mais de 170 empreendimentos em operação no país.

A partir de agora, está aberto o prazo de cinco dias úteis para contestação na chamada interposição de recursos. O trâmite respeita a lei das estatais e os recursos podem ser apresentados presencialmente na sede da Festa da Uva S/A (Rua Ludovico Cavinato, 1.431) ou encaminhados para o e-mail: administracao@festanacionaldauva.com.br.