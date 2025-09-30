Para evitar criadouros do mosquito da dengue, Nova Petrópolis realiza ação de recolhimento de pneus sem uso

Ação também garante o descarte correto dos pneus. Ana Paula Backes / Prefeitura de Nova Petrópolis / Divulgação

De 6 a 31 de outubro, a secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis realiza uma ação de recolhimento de pneus inutilizados. A iniciativa tem como objetivo principal evitar que os materiais se tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana.

Conforme a prefeitura, os moradores que possuírem pneus que não são utilizados podem levá-los ao portão dos fundos da sede da secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, com acesso pela Rua João Leão, junto ao cruzamento com a Rua Rui Barbosa, no centro de Nova Petrópolis. O recebimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30min e das 13h às 16h30min.

Além de combater a proliferação do mosquito, a ação também garante o descarte correto dos pneus. Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental em Saúde de Nova Petrópolis, Rafael Aguiar Altreiter, essa ação ocorre de maneira preventiva antes do período sazonal de proliferação do mosquito da dengue.

A prefeitura reforça que a coleta é exclusiva para pessoas físicas. Empresas privadas não poderão encaminhar materiais para o ponto de recolhimento.