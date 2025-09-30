Geral

Para evitar criadouros do mosquito da dengue, Nova Petrópolis realiza ação de recolhimento de pneus sem uso

Iniciativa começa no dia 6 e segue até o dia 31. Moradores poderão levar os itens à sede da secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

