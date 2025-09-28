Geral

Celebração
Notícia

Palco de milagres e acontecimento histórico do RS, Santa Lúcia do Piaí, distrito de Caxias do Sul, celebra 100 anos

Festividade acontece no domingo (28), quando cerca de 800 pessoas são esperadas. Localidade guarda histórias como o martírio de Cristóvão de Mendoza, em 1635, e também caso envolvendo a beata Bárbara Maix

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS