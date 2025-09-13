Operação de combate a perturbação ao sossego público interdita dois estabelecimentos em Caxias do Sul

Dois estabelecimentos foram interditados na noite de sexta-feira (12) em Caxias do Sul, durante operação de combate a perturbação ao sossego público. A ação foi feita pela Secretaria Municipal do Urbanismo e contou com o apoio da Fiscalização de Trânsito, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.
Segundo a SMU, os dois estabelecimentos fechados, que ficam no Fátima e no Victorio Trez, já haviam sido notificados anteriormente. A interdição ocorreu pela falta de apresentação do laudo acústico exigido pela legislação.
A operação percorreu, também, os bairros São Pelegrino, Sanvitto e Santa Corona.