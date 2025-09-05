Obras na rede de esgoto acontecem em 15 regiões de Caxias na próxima semana; confira o cronograma

Obras de ampliação e instalação da rede de esgoto na Rua Dr. Augusto Pestana. Vitória Magalhães / Samae / Divulgação

A ampliação e instalação da rede de esgoto em Caxias do Sul, realizada pelo Samae, avança em mais 11 bairros e localidades do interior da cidade na próxima semana. Entre a segunda (8) a sexta-feira (12), os serviços irão causar bloqueios totais ou parciais no trânsito em diferentes pontos da cidade.

No bairro São Pelegrino, no Largo da Estação, a extensão da rede de esgoto segue até esta sexta, dia 5. As ações causam bloqueio de uma faixa na Rua Doutor Augusto Pestana, perto do cruzamento com a Coronel Flores. Ainda durante os trabalhos, haverá momentos de interdição total, a partir da esquina com a Rua Feijó Júnior.

No bairro Madureira, a instalação de uma rede de esgoto irá bloquear as ruas Professora Viero, entre Giacomo Capeletti e General Arcy da Rocha Nóbrega e Francisco Vitti. O acesso ao local é restrito aos moradores, exceto nos momentos de detonação de rochas.

Já no Universitário, quatro ruas têm bloqueio, três delas já na etapa de repavimentação em paralelepípedos. Uma nova frente de trabalhos está prevista pata começar na próxima sexta, dia 12, no bairro Bela Vista. Ainda, a implantação da rede de esgoto será realizada na Rua Francisco Zani.

Confira o cronograma de implantações e extensões de redes de esgotamento sanitário de 8 a 12 de setembro:

Bela Vista

Rua Francisco Zani, entre a Rua José Caberlon e Valentim Comerlatto: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início em 12/09, término previsto para 24/09)

Colina Sorriso

Rua Humberto Bassanesi, entre General Jacinto Maria Godoy e Orestes Baldisserotto: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início da obra em 3/9; término previsto para 12/9).

Desvio Rizzo

Rua Rômulo Casagrande, entre Celestino Deitos e Ernesto Bernardi: bloqueio parcial repavimentação em paralelepípedos;

Rua Nestor Domingos Rizzo, no trecho inicial próximo à Otto Scheifler: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;

Rua Nestor Domingos Rizzo, no trecho final próximo à Celestino Deitos: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;

Rua João Agostinho Balen, entre Nestor Rizzo e Alexandre Rizzo: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;

Avenida Alexandre Rizzo, entre Ernesta Colleone e Sol Nascente: abertura de vala para execução de rede de drenagem, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;

Avenida Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e Júlio Ungaretti: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;

Rua José Bresolin, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Carlos Debastiani: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.

Rua Pedro Poloni, entre Remo Visentin e José Bresolin: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos (bloqueio parcial do trânsito);

Rua Guerino Casara, entre Alexandre Rizzo e Otto Scheifler: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;

Madureira

Rua Professora Viero, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e Carlos Colussi: bloqueio total para implantação de rede com detonação de rocha (início em 1/9, segunda-feira; término previsto para dia 13/9);

para implantação de rede com detonação de rocha (início em 1/9, segunda-feira; término previsto para dia 13/9); Rua Francisco Vitti, entre Professora Viero e Pasqual Smaniotto: bloqueio total para implantação de rede com detonação de rocha (início em 2/9, segunda-feira; término previsto para dia 12/9);

São Giácomo

Rua Jaime Muratore, entre a Altamiro Guilherme de Lemos e Adail Soares dos Santos: bloqueio parcial para extensão de rede de esgoto (início em 2/09, término previsto para 12/09/25)

São Pelegrino

Rua Doutor Augusto Pestana, entre a rua Coronel Flores e rua Feijó Júnior: bloqueio parcial para extensão de rede de esgoto, podendo ser total durante a execução (início em 5/9, término previsto para 9/9).

Universitário

Rua Monsenhor Compagnoni, entre José de Carli e Américo Cadorin: bloqueio total para implantação de rede (início em 3/8, término previsto para 12/9);

para implantação de rede (início em 3/8, término previsto para 12/9); Rua José de Carli, entre Alfredo Belizário Peteffi e Ivonete Lima Sales: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos após implantação da rede (início em 10/9, término previsto para 16/9);

para repavimentação em paralelepípedos após implantação da rede (início em 10/9, término previsto para 16/9); Rua Roque Callege, entre Alexandre de Antoni e José de Carli: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos após implantação da rede (início em 29/8, término previsto para 10/9);

para repavimentação em paralelepípedos após implantação da rede (início em 29/8, término previsto para 10/9); Rua Irmão Francisco Bagatini, entre Dr. Gastão Festugatto e João Manoel Guedes Falcão: bloqueio total para repavimentação com paralelepípedos após implantação de rede (início em 8/9; término previsto para 12/9);

Confira o cronograma de obras de extensões, substituições e setorizações de rede de água de 8 a 12 se setembro:

Pio X

Rua Visconde de Pelotas: obras nas calçadas para substituição de rede de água.

Fazenda Souza

Estrada João Scariot: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

Interlagos

Bloqueios pontuais e parciais em várias ruas para pequenas extensões e interligações.

Nossa Senhora da Saúde

Rua Ludovico Cavinato: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.

Parada Cristal

Travessão Porto: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

São João da 4ª Légua

Estrada Giovanni Batista: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Waldemar Bascheira, em Carapiaí: testes de rede, sem bloqueios.

São Pelegrino

Rua Augusto Pestana: substituição de rede no Largo da Estação Férrea.

São Virgílio