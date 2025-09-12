Obras na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, alteram horários de fluxo na próxima semana

Na terça-feira (16), haverá interrupção total do fluxo de veículos para obras de revitalização da Ponte Ernesto Dornelles. Porthus Junior / Agencia RBS

O tráfego de veículos na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, volta ao sistema tradicional de comboio a partir deste sábado (13). O bloqueio total segue das 23h às 6h. Nos domingos, a passagem é liberada no sistema pare e siga, das 6h às 23h.

Na terça-feira (16), haverá interrupção total do tráfego na BR-470 a partir das 20h30 para continuidade das obras de revitalização da Ponte Ernesto Dornelles.

Os trabalhos serão realizados durante a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, com a retomada do sistema de comboio já na manhã da quarta-feira (17).

O DNIT e a Polícia Rodoviária Federal recomendam a rota alternativa por Cotiporã, que pode ser utilizada durante as interdições.

Confira os horários dos comboios na terça-feira

Sentido Bento Gonçalves para Veranópolis

06h às 06h30 – Liberação em comboio

08h às 08h30 – Liberação em comboio

10h às 10h30 – Liberação em comboio

12h às 12h30 – Liberação em comboio

14h às 14h30 – Liberação em comboio

16h às 16h30 – Liberação em comboio

18h às 18h30 – Liberação em comboio

20h às 20h30 – Liberação em comboio

20h30 às 06h – Interdição total

Sentido Veranópolis para Bento Gonçalves

07h às 07h30 – Liberação em comboio

09h às 09h30 – Liberação em comboio

11h às 11h30 – Liberação em comboio

13h às 13h30 – Liberação em comboio

15h às 15h30 – Liberação em comboio

17h às 17h30 – Liberação em comboio

19h às 19h30 – Liberação em comboio

19h30 às 07h – Interdição total