Obras na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, alteram horários de fluxo na próxima semana

Na terça-feira (16), haverá interrupção total do tráfego a partir das 20h30 para continuidade das obras de revitalização da Ponte Ernesto Dornelles

