Obras na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, alteram horários de fluxo na próxima semana

O tráfego de veículos na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, volta ao sistema tradicional de comboio a partir deste sábado (13). O bloqueio total segue das 23h às 6h. Nos domingos, a passagem é liberada no sistema pare e siga, das 6h às 23h.
Na terça-feira (16), haverá interrupção total do tráfego na BR-470 a partir das 20h30 para continuidade das obras de revitalização da Ponte Ernesto Dornelles.
Os trabalhos serão realizados durante a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, com a retomada do sistema de comboio já na manhã da quarta-feira (17).
O DNIT e a Polícia Rodoviária Federal recomendam a rota alternativa por Cotiporã, que pode ser utilizada durante as interdições.
Confira os horários dos comboios na terça-feira
Sentido Bento Gonçalves para Veranópolis
- 06h às 06h30 – Liberação em comboio
- 08h às 08h30 – Liberação em comboio
- 10h às 10h30 – Liberação em comboio
- 12h às 12h30 – Liberação em comboio
- 14h às 14h30 – Liberação em comboio
- 16h às 16h30 – Liberação em comboio
- 18h às 18h30 – Liberação em comboio
- 20h às 20h30 – Liberação em comboio
- 20h30 às 06h – Interdição total
Sentido Veranópolis para Bento Gonçalves
- 07h às 07h30 – Liberação em comboio
- 09h às 09h30 – Liberação em comboio
- 11h às 11h30 – Liberação em comboio
- 13h às 13h30 – Liberação em comboio
- 15h às 15h30 – Liberação em comboio
- 17h às 17h30 – Liberação em comboio
- 19h às 19h30 – Liberação em comboio
- 19h30 às 07h – Interdição total