Atenção, motorista!
Obras na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, alteram horários de comboio a partir da próxima segunda 

Além da mudança das escalas de liberação do fluxo, haverá horários específicos em que a Serra das Antas ficará totalmente bloqueada. Mudanças são válidas até sexta-feira (12)

