Obras na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, alteram horários de comboio a partir da próxima segunda 

Mudanças no tráfego acontecerão devido as obras de reconstrução na rodovia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir da próxima segunda-feira (8), os comboios que circulam pela BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terão mudanças. Novos horários serão válidos entre a segunda e a sexta-feira, dia 12 de setembro. Os motoristas que transitam pela Serra das Antas também devem ficar atentos aos momentos em que haverá interrupção total da rodovia.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as mudanças ocorrem devido a execução de serviços que envolvem grande movimentação de materiais e equipamentos em diferentes pontos da rodovia.

O Dnit reforça que como alternativa para chegar a Veranópolis está disponível a rota que passa por Cotiporã. O tráfego pela cidade é totalmente liberado, sem restrições ou interdições.

Confira o cronograma para a próxima semana:

Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis

6h às 6h30 – Liberação em comboio

8h às 8h30 – Liberação em comboio

10h às 10h30 – Liberação em comboio

10h30 às 16h – Interdição total

16h às 16h30 – Liberação em comboio

18h às 18h30 – Liberação em comboio

20h às 20h30 – Liberação em comboio

22h às 22h30 – Liberação em comboio

Sentido Veranópolis – Bento Gonçalves

7h às 7h30 – Liberação em comboio

9h às 9h30 – Liberação em comboio

11h às 11h30 – Liberação em comboio

11h30 às 17h – Interdição total

17h às 17h30 – Liberação em comboio

19h às 19h30 – Liberação em comboio

21h às 21h30 – Liberação em comboio

A partir do sábado (13), o tráfego volta aos horários anteriores, também no sistema de comboio. A rodovia permanece totalmente bloqueada durante a noite, mais especificamente das 23h às 6h. Já aos domingos, tráfego liberado pelo sistema pare e siga das 6h às 23h.



