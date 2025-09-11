Geral

Solução para déficit de vagas
Notícia

Obras do novo presídio estadual de Caxias do Sul terão início na próxima segunda-feira

Capacidade da cadeia será de 1.650 vagas. Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, adianta que estabelecimento contará com pavilhão para trabalho prisional

Luca Roth

