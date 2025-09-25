Obras de nova ponte em Linha Caçador, no interior de Farroupilha, tem previsão de conclusão para o fim de outubro

Investimento total é de R$ 370 mil, oriundos da Defesa Civil, com contrapartida do município. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Estão em andamento as obras da nova ponte da estrada FR-174, na comunidade de Linha Caçador, em Farroupilha. Os pilares e alas foram concretados e a próxima etapa será a instalação de vigas pré-moldadas. De acordo com a prefeitura, 70% do serviço foi executado, sendo que a previsão de conclusão é fim de outubro.

A ponte terá aproximadamente oito metros de extensão e ocupará uma área de 40m². O investimento total é de R$ 370 mil, oriundos da Defesa Civil, com contrapartida do município. Os trabalhos começaram em julho.

Com adequações para mais segurança e resistência, a estrutura substitui a passagem antiga, que sofreu danos significativos em consequência dos eventos climáticos extremos do ano passado e de 2023.