Obras de drenagem alteram o trânsito da Avenida França em Caxias 

Obras bloqueiam uma pista no sentido Sul-Norte Ederson de Oliveira / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), realiza nesta quinta-feira (11) uma obra de manutenção em rede de drenagem na Avenida França, esquina com a Rua Pedro Giacometti, no bairro Bela Vista.

Leia Mais Obra do novo acesso ao Planalto é retomada em Caxias do Sul

Devido aos trabalhos, foi necessário o bloqueio de uma das pistas no sentido Sul–Norte da via. O ponto da intervenção fica próximo a uma parada de ônibus e junto à área de estacionamento, exigindo maior cautela por parte dos motoristas e pedestres que circulam pelo local.

A orientação da prefeitura é para que os condutores redobrem a atenção e, se possível, utilizem rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos.