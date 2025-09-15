Obras de ampliação de sistemas de esgoto devem impactar o fluxo de veículos em cinco bairros de Caxias nesta semana

Ao menos cinco bairros de Caxias do Sul devem receber obras de ampliação das redes de esgoto nesta semana, o que trará impactos ao fluxo de veículos. Os trabalhos são executados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) entre esta segunda-feira (15) e a próxima sexta (20).
Além dessas obras, equipes do Samae também atuam em extensões de redes de abastecimento de água tratada em seis bairros e localidades do interior.
Confira abaixo:
Extensões de redes de esgoto
Bela Vista
- Rua Francisco Zani, entre a Rua José Caberlon e Valentim Comerlatto: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início em 12 de setembro, término previsto para 24 de setembro)
- Rua José Caberlon, entre Emilia Bandeira e Francisco Zani: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início em 12 de setembro, término previsto para 24 de setembro)
- Rua Angelo Mazzer, entre Vitor Fedumenti e Francisco Zani: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início em 12 de setembro, término previsto para 24 de setembro)
- Cruzamento entre as Ruas Valentim Comerlatto e Francisco Zani: bloqueio parcial para extensão de rede de esgoto (início em 12 de setembro, término previsto para 24 de setembro)
Colina Sorriso
- Rua Oreste Baldisserotto, entre Humberto Bassanesi e Rodolfo Pasqualeto: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início da obra em 12 de setembro, término previsto para 19 de setembro).
Desvio Rizzo
- Rua Nestor Domingos Rizzo, no trecho final próximo à Celestino Deitos: bloqueio parcial para repavimentação com paralelepípedos;
- Avenida Alexandre Rizzo, entre Ernesta Colleone e Sol Nascente: abertura de vala para execução de rede de drenagem, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;
- Avenida Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e Júlio Ungaretti: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;
- Rua José Bresolin, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Carlos Debastiani: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;
- Rua Pedro Poloni, entre Remo Visentin e José Bresolin: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;
- Rua Guerino Casara, entre Alexandre Rizzo e Otto Scheifler: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;
- João Paim da Silva, no trecho final próximo à Ernesta Coleone: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;
- Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.
Madureira
- Rua Professora Viero, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e Carlos Colussi: bloqueio parcial para implantação de rede de esgoto (início em 16 de setembro, término previsto para dia 19 de setembro);
- Rua Francisco Vitti, entre Professora Viero e Pasqual Smaniotto: bloqueio total para implantação de rede com detonação de rocha (início em 2 de setembro, término previsto para dia 15 de setembro);
Universitário
- Rua Monsenhor Compagnoni, entre José de Carli e Américo Cadorin: bloqueio total para implantação de rede (início em 3 de agosto, término previsto para 19 de setembro);
- Rua José de Carli, entre Alfredo Belizário Peteffi e Ivonete Lima Sales: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos após implantação da rede (início em 16 de setembro, término previsto para 19 de setembro);
- Rua Irmão Francisco Bagatini, entre Dr. Gastão Festugatto e João Manoel Guedes Falcão: bloqueio total para repavimentação com paralelepípedos após implantação de rede (início em 8 de setembro; término previsto para 16 de setembro);
- Rua Roque Callege, entre Alexandre de Antoni e José de Carli: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos após implantação da rede (início em 29 de agosto, término previsto para 15 de setembro);
Extensões, substituições e setorizações de rede de água
Parada Cristal
- Travessão Porto: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
- BR-116: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
Planalto
- Bloqueios pontuais e parciais em diversas ruas para pequenas extensões e interligações.
Santa Lúcia do Piaí
- Estrada Waldemar Bascheira (Carapiaí): testes de rede, sem bloqueios;
São João da 4ª Légua
- Estrada Giovani Batista Echer: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.
São Virgílio
- Estrada Armindo Zanotti: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.
Vinhedos
- Rua Ludovico Cavinato: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.