Obras causam alterações no trânsito em 11 bairros de Caxias do Sul na próxima semana

Na próxima semana, entre a segunda (22) e a sexta-feira (26), o Samae coordena obras em redes de água e esgoto em 11 bairros de Caxias do Sul.

A Rua Antônio Gomes Maciel, no bairro São Leopoldo, será totalmente bloqueada entre a Avenida Perimetral Bruno Segalla e a Rua Erna Sirtoli Uez para extensão de rede de esgoto. A previsão de início é terça (23) e o término, na quinta (25).

Terá continuidade a implantação de rede de esgoto na Rua Professora Viero, no Madureira, onde o trânsito está em meia pista. O serviço avança em novos trechos das ruas Roque Callege, Fortunato Fadanelli e Monsenhor Compagnoni, no Universitário.

No Desvio Rizzo, 10 trechos recebem manutenções de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e repavimentação.

Confira o cronograma

Bela Vista

Rua Francisco Zani, entre a Rua José Caberlon e Valentim Comerlatto: bloqueio total para extensão de rede (início em 12/09, término previsto para 24/09).

Colina Sorriso

Rua Orestes Baldisserotto, entre Humberto Bassanesi e Rodolfo Pasqualeto: bloqueio total para extensão de rede (início em 12/9, término previsto para 23/9) e repavimentação (início em 22/9, término previsto para 26/9).

Desvio Rizzo

Rua Sol Nascente, entre Alexandre Rizzo e Cristiano Ramos de Oliveira: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;

Rua Pedro Poloni, entre Remo Visentin e José Bresolin: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;

João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e o final da rua: bloqueio parcial para execução de rede de esgoto;

Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;

Rua Júlio Ugaretti, entre Alexandre Rizzo e a ETE: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto;

Rua Celestino Deitos, próximo à Domingos Nestor Rizzo: bloqueio parcial para repavimentação;

Avenida Alexandre Rizzo, entre Ernesta Colleone e Sol Nascente: abertura de vala para execução de rede de drenagem, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;

Avenida Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e Júlio Ungaretti: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio de trânsito;

Rua Guerino Casara, entre Alexandre Rizzo e Otto Scheifler: abertura de vala para execução de esgoto, sem bloqueio;

Madureira

Rua Professora Viero, entre André Stawinski e Carlos Colussi: bloqueio parcial para implantação de rede de esgoto (início em 19/9, término previsto para 26/9);

São Leopoldo

Rua Antônio Gomes Maciel, entre Avenida Perimetral Bruno Segalla e Rua Erna Sirtoli Uez: bloqueio total para extensão de rede (início em 23/9, término previsto para 25/9);

Universitário

Rua Monsenhor Compagnoni, entre José de Carli e Caetano Matana: bloqueio total para implantação de rede e repavimentação (início em 22/9, término previsto para 26/9);

Marechal Floriano

Rua Carlos Bianchini: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Parada Cristal

BR-116: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Travessão Porto: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Planalto

Bloqueios pontuais e parciais em várias ruas para pequenas extensões e interligações;

São João da 4ª Légua

Estrada Giovani Batista Echer: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

São Virgílio