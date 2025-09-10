Obras alteram trânsito em diversas ruas de Caxias do Sul nesta quarta-feira; confira os locais

Obras da prefeitura alteram, nesta quarta-feira (10), o trânsito em diversas ruas de Caxias do Sul. O fluxo está bloqueado na Rua Madre Bárbara, esquina com a Rua Barão do Amazonas, no bairro Diamantino, devido a uma manutenção na rede de drenagem. A previsão é que os serviços sejam concluídos nos próximos dias.

A prefeitura também executa uma obra de contenção de infiltrações na Rua Moreira César, esquina com a Ernesto Alves, no bairro Pio X. A intervenção ocorre em frente ao prédio da Unimed Serra Gaúcha e ao lado do Sesc. Para a execução dos trabalhos, está interditada a pista utilizada para a conversão de veículos da Moreira César para a Ernesto Alves.

Outro local da cidade que também está com obras é a Avenida Independência, esquina com a Rua José Heller, no bairro Panazzolo, onde ocorre um conserto de rede de drenagem pluvial. Os trabalhos envolvem a correção de uma travessia de rede de drenagem que cruza a via. Para a execução, é necessário ocupar uma das pistas de mão dupla. Conforme a programação da prefeitura, a previsão é de que a obra seja concluída ainda nesta quarta.