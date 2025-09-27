Obras alteram o trânsito em ao menos sete bairros de Caxias do Sul na próxima semana

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) realiza diversas obras em Caxias do Sul na próxima semana. Entre elas, as implantações de redes de esgoto no Bela Vista, Colina Sorriso, Madureira, São Leopoldo e Universitário. Uma nova extensão começa a ser executada em duas ruas do Cinquentenário (confira todo o cronograma abaixo).
Além disso, o Samae segue com extensões de rede em localidades como São Virgílio, São João da 4ª Légua, Santo Antão, Terceira Légua, Planalto e Altos de Galópolis. Os trabalhos causam bloqueios parciais no trânsito.
No Desvio Rizzo, por outro lado, continuam as obras de redes de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial, que fazem parte do projeto de revitalização do acesso ao bairro.
Implantações e extensões de rede de esgotamento sanitário
Bela Vista
- Rua Francisco Zani, entre José Caberlon e Ângelo Mazzer: bloqueio total para implantação de rede (término previsto para 30 de setembro).
- Rua Ângelo Mazzer, entre Vitor Fedumenti e Francisco Zani: bloqueio total para implantação de rede (término previsto para 30 de setembro).
Cinquentenário
- Rua das Gardênias, entre as ruas dos Jacarandás e dos Cinamomos: bloqueio parcial para implantação de rede (início em 3 de outubro, término previsto para 10 de outubro).
- Rua dos Jacarandás, entre as ruas das Gardênias e dos Manacás: bloqueio parcial para implantação de rede (início em 3 de outubro, término previsto para 10 de outubro).
Colina Sorriso
- Implantação de rede de esgoto em trecho de área verde, sem bloqueios (início em 03 de outubro, término previsto para 8 de outubro);
Desvio Rizzo
- Avenida Alexandre Rizzo, entre Ernesta Colleone e Sol Nascente: abertura de vala para execução de rede de drenagem, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;
- Rua Sol Nascente, entre Alexandre Rizzo e Cristiano Ramos de Oliveira: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;
- Rua José Bresolin, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Carlos Debastiani: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;
- Rua Pedro Poloni, entre Remo Visentin e José Bresolin: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;
- Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação após execução de rede de esgoto;
- Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para repavimentação após execução de rede de esgoto;
- Rua Celestino Deitos, próximo à Domingos Nestor Rizzo: bloqueio parcial para repavimentação;
- Avenida Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e Júlio Ungaretti: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio de trânsito;
- Rua Guerino Casara, entre Alexandre Rizzo e Otto Scheifler: bloqueio parcial para repavimentação após execução de rede de esgoto;
- Rua Clemente Fruett, entre Alvício Oliveira e o final da rua: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;
- Rua Alvício Oliveira, entre Clemente Fruett e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;
Madureira
- Rua Professora Viero, entre Francisco Vitti e Giácomo Capeletti: bloqueio parcial para implantação de rede (término previsto para 3 de outubro);
- Rua Francisco Vitti: bloqueio parcial para repavimentação após implantação de rede (término previsto para 29 de setembro);
- Rua André Stawinski: bloqueio parcial para repavimentação após implantação de rede (término previsto para 3 de outubro);
São Leopoldo
- Rua Erna Sirtoli Uez, entre Antônio Maciel e José Uez: bloqueio total para extensão de rede (término previsto para 30 de setembro);
Universitário
- Rua Fortunato Fadanelli, entre José de Carli e Caetano Matana: bloqueio total para extensão de rede (término previsto para 27 de outubro);
- Rua Monsenhor Compagnoni, entre Caetano Matana e Américo Cadorin: bloqueio total para extensão de rede e repavimentação (término previsto para 4 de outubro);
- Rua José de Carli, entre Fortunato Fadanelli e Roque Callege: bloqueio parcial para extensão de rede (término previsto para 3 de outubro);
- Rua Caetano Matana, entre Monsenhor Compagnoni e Fortunato Fadanelli: bloqueio parcial para repavimentação após extensão de rede (término previsto para 1 de outubro).
Obras de extensões, substituições e setorizações de rede de água
Altos de Galópolis
- Rua R.G.: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
Planalto
- Bloqueios pontuais e parciais em várias ruas para pequenas extensões e interligações;
Santo Antão
- Travessa Santa Bárbara: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
São João da 4ª Légua
- Estrada Giovani Batista Echer: testes e caixas de válvulas, sem bloqueios
São Virgílio
- Estrada Armindo Zanot: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
Terceira Légua
- Estrada Municipal do Vinho: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.