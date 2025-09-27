Obras alteram o trânsito em ao menos sete bairros de Caxias do Sul na próxima semana

Na imagem, implantação de extensão de rede de água tratada na Estrada Giovani Batista Echer, em São João da 4ª Légua Márcio Serafini / Samae / Divulgação

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) realiza diversas obras em Caxias do Sul na próxima semana. Entre elas, as implantações de redes de esgoto no Bela Vista, Colina Sorriso, Madureira, São Leopoldo e Universitário. Uma nova extensão começa a ser executada em duas ruas do Cinquentenário (confira todo o cronograma abaixo).

Além disso, o Samae segue com extensões de rede em localidades como São Virgílio, São João da 4ª Légua, Santo Antão, Terceira Légua, Planalto e Altos de Galópolis. Os trabalhos causam bloqueios parciais no trânsito.

No Desvio Rizzo, por outro lado, continuam as obras de redes de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial, que fazem parte do projeto de revitalização do acesso ao bairro.

Implantações e extensões de rede de esgotamento sanitário

Bela Vista

Rua Francisco Zani, entre José Caberlon e Ângelo Mazzer: bloqueio total para implantação de rede (término previsto para 30 de setembro).

Rua Ângelo Mazzer, entre Vitor Fedumenti e Francisco Zani: bloqueio total para implantação de rede (término previsto para 30 de setembro).

Cinquentenário

Rua das Gardênias, entre as ruas dos Jacarandás e dos Cinamomos: bloqueio parcial para implantação de rede (início em 3 de outubro, término previsto para 10 de outubro).

Rua dos Jacarandás, entre as ruas das Gardênias e dos Manacás: bloqueio parcial para implantação de rede (início em 3 de outubro, término previsto para 10 de outubro).

Colina Sorriso

Implantação de rede de esgoto em trecho de área verde, sem bloqueios (início em 03 de outubro, término previsto para 8 de outubro);

Desvio Rizzo

Avenida Alexandre Rizzo, entre Ernesta Colleone e Sol Nascente: abertura de vala para execução de rede de drenagem, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;

Rua Sol Nascente, entre Alexandre Rizzo e Cristiano Ramos de Oliveira: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;

Rua José Bresolin, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Carlos Debastiani: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;

Rua Pedro Poloni, entre Remo Visentin e José Bresolin: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;

Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação após execução de rede de esgoto;

Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para repavimentação após execução de rede de esgoto;

Rua Celestino Deitos, próximo à Domingos Nestor Rizzo: bloqueio parcial para repavimentação;

Avenida Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e Júlio Ungaretti: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio de trânsito;

Rua Guerino Casara, entre Alexandre Rizzo e Otto Scheifler: bloqueio parcial para repavimentação após execução de rede de esgoto;

Rua Clemente Fruett, entre Alvício Oliveira e o final da rua: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;

Rua Alvício Oliveira, entre Clemente Fruett e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;

Madureira

Rua Professora Viero, entre Francisco Vitti e Giácomo Capeletti: bloqueio parcial para implantação de rede (término previsto para 3 de outubro);

Rua Francisco Vitti: bloqueio parcial para repavimentação após implantação de rede (término previsto para 29 de setembro);

Rua André Stawinski: bloqueio parcial para repavimentação após implantação de rede (término previsto para 3 de outubro);

São Leopoldo

Rua Erna Sirtoli Uez, entre Antônio Maciel e José Uez: bloqueio total para extensão de rede (término previsto para 30 de setembro);

Universitário

Rua Fortunato Fadanelli, entre José de Carli e Caetano Matana: bloqueio total para extensão de rede (término previsto para 27 de outubro);

Rua Monsenhor Compagnoni, entre Caetano Matana e Américo Cadorin: bloqueio total para extensão de rede e repavimentação (término previsto para 4 de outubro);

Rua José de Carli, entre Fortunato Fadanelli e Roque Callege: bloqueio parcial para extensão de rede (término previsto para 3 de outubro);

Rua Caetano Matana, entre Monsenhor Compagnoni e Fortunato Fadanelli: bloqueio parcial para repavimentação após extensão de rede (término previsto para 1 de outubro).

Obras de extensões, substituições e setorizações de rede de água

Altos de Galópolis

Rua R.G.: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Planalto

Bloqueios pontuais e parciais em várias ruas para pequenas extensões e interligações;

Santo Antão

Travessa Santa Bárbara: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

São João da 4ª Légua

Estrada Giovani Batista Echer: testes e caixas de válvulas, sem bloqueios

São Virgílio

Estrada Armindo Zanot: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Terceira Légua