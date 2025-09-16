Obra no centro de Caxias é transferida para quarta-feira em função da chuva

O trabalho ocorrerá apenas em caso de tempo firme. Ederson de Oliveira / Divulgação

A obra de manutenção de drenagem pluvial na Rua Marquês do Herval, no centro de Caxias do Sul, que estava prevista para acontecer nesta terça-feira (16), foi adiada. Segundo a prefeitura, os trabalhos foram transferidos para a quarta-feira (17) em virtude das condições climáticas. O serviço será executado entre a Rua Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos.

De acordo com a secretaria Municipal de Obras, a intervenção é necessária para garantir o funcionamento da rede de escoamento de águas pluviais, prevenindo obstruções, alagamentos e infiltrações em imóveis da região. O trabalho ocorre apenas em caso de tempo firme.

