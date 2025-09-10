Obra do novo acesso ao Planalto é retomada em Caxias do Sul

A Codeca retomou na última terça-feira (9) a obra do novo acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul. A companhia mista assumiu os trabalhos depois do projeto ter sido abandonado duas vezes por outras empresas. A primeira tinha começado o trabalho em novembro de 2023. A previsão é de conclusão em quatro meses.
O investimento para conclusão da obra é de cerca de R$ 3,8 milhões. O valor total do projeto é de R$ 4,5 milhões, com recursos de um empréstimo obtido pelo Município junto à Corporação Andina de Fomento (CAF).
As duas empresas que atuaram anteriormente no projeto executaram apenas uma parte da drenagem e da pavimentação, de acordo com a Codeca. Segundo o diretor de operação da companhia, Angelo Barcarolo, faltam execuções nas áreas da BR-116 e nas alças de acesso ao Planalto.
São previstos, assim, serviços de terraplanagem (escavação e aterro), fresagem de asfalto antigo, execução de base de brita graduada e asfalto, implantação de rede de águas pluviais (drenagem), implantação de rede de esgoto cloacal e execução de sinalização viária horizontal e vertical (pintura, tachas, tachões e placas) e de passeios, meios-fios e rampas para acessos para portadores de deficiências.
Conforme a assessoria da Codeca, as primeiras intervenções devem ocorrer sem grande impacto no trânsito da BR-116, pois serão feitas escavações para instalação de tubos de drenagem com diâmetro de 1m20cm na lateral da rodovia, numa extensão de 180m no sentido bairros Ana Rech-Galópolis.
Para esse trabalho, uma das pistas será temporariamente bloqueada e sinalizada antes da obra, ação que conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Fiscalização de Trânsito.
Ao mesmo tempo, durante o período de obras, sempre quando existirem máquinas no acostamento, uma pista deve ficar bloqueada até 17h, sempre de segunda à sexta.
A obra foi iniciada em novembro de 2023 pela SUV Empreendimentos. Os trabalhos seguiram até maio do ano passado. Depois, em março deste ano, AF Construtora, de Manaus (AM), foi contratada. Contudo, não cumpriu o cronograma e teve o contrato rescindido.