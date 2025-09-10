Obra do novo acesso ao Planalto é retomada em Caxias do Sul

Trabalhos foram retomados pela Codeca na terça-feira (9). Fabiano Provin / Divulgação

A Codeca retomou na última terça-feira (9) a obra do novo acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul. A companhia mista assumiu os trabalhos depois do projeto ter sido abandonado duas vezes por outras empresas. A primeira tinha começado o trabalho em novembro de 2023. A previsão é de conclusão em quatro meses.

O investimento para conclusão da obra é de cerca de R$ 3,8 milhões. O valor total do projeto é de R$ 4,5 milhões, com recursos de um empréstimo obtido pelo Município junto à Corporação Andina de Fomento (CAF).

As duas empresas que atuaram anteriormente no projeto executaram apenas uma parte da drenagem e da pavimentação, de acordo com a Codeca. Segundo o diretor de operação da companhia, Angelo Barcarolo, faltam execuções nas áreas da BR-116 e nas alças de acesso ao Planalto.

São previstos, assim, serviços de terraplanagem (escavação e aterro), fresagem de asfalto antigo, execução de base de brita graduada e asfalto, implantação de rede de águas pluviais (drenagem), implantação de rede de esgoto cloacal e execução de sinalização viária horizontal e vertical (pintura, tachas, tachões e placas) e de passeios, meios-fios e rampas para acessos para portadores de deficiências.

Conforme a assessoria da Codeca, as primeiras intervenções devem ocorrer sem grande impacto no trânsito da BR-116, pois serão feitas escavações para instalação de tubos de drenagem com diâmetro de 1m20cm na lateral da rodovia, numa extensão de 180m no sentido bairros Ana Rech-Galópolis.

Para esse trabalho, uma das pistas será temporariamente bloqueada e sinalizada antes da obra, ação que conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Fiscalização de Trânsito.

Ao mesmo tempo, durante o período de obras, sempre quando existirem máquinas no acostamento, uma pista deve ficar bloqueada até 17h, sempre de segunda à sexta.