Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 6/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Olavo Almeida, 90. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público.
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Manuela de Oliveira Santos, 0. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Edmar Oliveira, 50. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público.
- Maria Dolores Cabreira da Silva, 83. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público do Rosário II.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alencar Bernardo de Sales, 78. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público.
- Dalva Terezinha Gebert, 67. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério da sociedade Santo Antônio, no Bairro Serrano.
- Osmar Armando de Oliveira, 79. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Donalia Artenisia Lovison Carraro, 92. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério da Linha 21 de Abril, em Antônio Prado.
- Iraci Cavion Perin, 70. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério Parque.
- Mara Regina Lucchese, 64. Cremada nesta sexta-feira (5). Velada na Capela A.
- Nely Tonietto, 90. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Sônia Lucia Azevedo da Silva Trindade, 98. Sepultamento neste sábado (6), às 9h, no Cemitério Público Nova Vicenza.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Devilda Maria Barfknecht, 93. Cremada nesta sexta-feira (5). Velada na Sala A.
- Salete Terres, 78. Sepultada nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público.