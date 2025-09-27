Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 27/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Ignez Massutti Dalla Corte, 95. Sepultada nesta sexta-feira (26), no Cemitério da Busa, em Vale dos Vinhedos.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Rafael Bellincanta, 39. Sepultado nesta sexta-feira (26), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Silene Paschoal, 98. Sepultada nesta sexta-feira (26), no Cemitério Santa Lucia da 9ª Légua.
- Vera Regina Terezinha da Costa, 62. Sepultada nesta sexta-feira (26), no Cemitério Público.
- Benta da Silva Oliveira, 85. Sepultamento neste sábado (27), às 8h, no Cemitério Público de Bom Jesus.
- Maria de Lourdes Barbosa Xavier, 79. Sepultamento neste sábado (27), às 10h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Janete Pereira Laybauer, 47. Sepultada nesta sexta-feira (26), no Cemitério Parque.
- Roseni Carlos Brusamarello, 56. Sepultado nesta sexta-feira (26), no Cemitério Público.
- Silvana Teresinha Zago Rosa, 65. Cremada nesta sexta-feira (26). Velada na Capela B.
- Regina Maria Generosi Bueno, 70. Sepultamento neste sábado (27), às 9h, no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Venturino Gabriel Tibolla, 81. Sepultamento neste sábado (27), às 10h, no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Alice Visentin, 18. Cremada nesta sexta-feira (26). Velada na Capela A.
- Antônio Nelson de Assis, 86. Sepultado nesta sexta-feira (26), no Cemitério São Francisco de Assis.