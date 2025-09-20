Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 20/9

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Fiorela Pegoraro Cusin, 84. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público.
- Eda Toschi Lorenzon, 83. Sepultamento neste sábado (20), às 10h, no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Darcy Francisco Bonalume, 90. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério de Santa Lúcia Piaí.
- Enzo Gabriel Barbosa de Andrade, 0. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público do Rosário II.
- Rodrigo dos Santos Carvalho, 37. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público.
- Sidney Martins de Freitas, 72. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público.
- Sandra dos Santos Mengue, 49. Sepultamento neste sábado (20), às 11h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Clarice Demori Fardo, 74. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério da sociedade Nossa Senhora de Lourdes.
- Maykel David Martinez Abache, 20. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público.
- Alessandra da Rosa, 43. Sepultamento neste sábado (20), às 10h30min, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Claudino Victorio Bianchi, 93. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério São Valentin, em 2ª Légua.
- Expedito Zanrosso, 93. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério da comunidade Nossa Senhora da Saúde.
- Oneide José Costa, 71. Cremado nesta sexta-feira (19). Velado na Capela A.
- Ari Alberto Adami, 56. Cremado nesta sexta-feira (19).