Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste domingo 31/08

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Amabile Locatelli, 88 anos. Sepultada no domingo (31), no Cemitério São Valentin Vale Aurora, em Bento Gonçalves.
- Dulce Regina Bertani Cescon, 59 anos. Cremada no domingo (31), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Waldemiro Turchet, 87 anos. Sepultado no domingo (31), no Cemitério Público Municipal Central, em Bento Gonçalves.
- Olga dos Santos, 89 anos. Despedida acontece na segunda-feira (1º), na Casa Mortuária Lago Azul, em Caibaté, com posterior sepultamento no Cemitério da mesma localidade, às 9h30min.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Airto Roque Flores de Azevedo (Nico), 62 anos. Sepultado no domingo (31), no Cemitério Público Municipal.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Carlos Alberto Guielcer de For, 51 anos. Cremado do domingo (31), no Memorial Crematório São José.
- Felipe Machado da Silva, 82 anos. Sepultado no domingo (31), no Cemitério da Comunidade de Faxinal dos Pelúcios, em Jaquirana.
- Roselene da Silva Santos, 58 anos. Sepultada no domingo (31), no Cemitério Jesus Bom Pastor, no Bairro Santa Corona.
- Veronica Machado Basso, 70 anos. Cremada no domingo (31), no Memorial Crematório São José.
- Cristiano Luis de Lima, 41 anos. Despedida acontece na segunda-feira (1º), às 11h, no Cemitério Santo Antônio, no Bairro Serrano.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alberta Bianchi Guerra, 90 anos. Sepultada no domingo (31), no Cemitério de Loreto, na Segunda Légua.
- Bernadete da Cruz, 71 anos. Sepultada no domingo (31), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Celina da Silva Tomé, 85 anos. Sepultada no domingo (31), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Olmiro de Almeida Fagundes, 73 anos. Sepultado no domingo (31), no Cemitério Público Municipal II, no bairro Rosário.
- Elci Pereira Garcia, 78 anos. Cremada no domingo (31), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Everton Antônio Borges - Borjão, 73 anos. Cremado no domingo (31), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Julitta Luiza Schumacher Stallivieri, 95 anos. Cremada no domingo (31), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Jussara Fátima Barth Viero, 68 anos. Cremada no domingo (31), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Maria Cenira Gomes Varela, 78 anos. Sepultada no domingo (31), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Onira Teresinha Camargo, 72 anos. Despedida acontece na segunda-feira (1°), às 10h30min, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Nelson Pasqual, 89 anos. Sepultado no domingo (31), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
- Nestor Paulo Grasselli, 76 anos. Sepultado no domingo (31), no Cemitério da Comunidade de Linha Paese - 3º Distrito de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Michele Amaral Dalatea, 41 anos. Sepultada no domingo (31), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
- Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Alex Elodea(Bibit), 46 anos. Cremado no domingo (31), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Orlandina Boff dos Reis, 95 anos. Despedida acontece na segunda-feira (1°), às 9h30min, no Cemitério dos Morros, Rincão das Flores, em Caxias do Sul.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Sirlei Nunes de Oliveira, 52 anos. Despedida acontece na segunda-feira (1°), às 10h, no Cemitério Municipal de Caseiros.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002 ou (54) 3232-9786
- Sebastião Maciel, 78 anos. Sepultado no domingo (31), na Cemitério Municipal São Francisco.