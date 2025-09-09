Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 9/9

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Antônio Gnoato, 76. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Santo Inácio, na Linha Alencastro, em Farroupilha.
- João Baptista de Oliveira Paim, 85. Cremado nesta segunda-feira (8). Velado na Sala 3.
- Lori Teresinha da Silva dos Reis, 56. Cremada nesta segunda-feira (8). Velada na Sala 1.
- Maria de Lourdes de Fátima de Brito, 62. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público.
- Sandra Arenhart, 50. Sepultamento nesta terça-feira (9), às 9h30min, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Neria Dalbosco, 81. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público.
- Pedro Paulo Muniz, 67. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público.
- Solange da Silva Paim, 53. Cremada nesta segunda-feira (8).
- Virginia Chiarentin Menin, 98. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Benicio Neira Chavez, 82. Cremação nesta terça-feira (9), às 9h.
- Izabel da Rosa Feijó, 67. Sepultamento nesta terça-feira (9), às 10h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Arlindo João Schio, 88. Cremado nesta segunda-feira (8). Velado na Capela E.
- Flavio Giacomin, 53. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Parque.
- Ilone da Silva Frohlich, 82. Cremada nesta segunda-feira (8). Velada na Capela Santos Anjos.
- Zinira Leidens Viega, 86. Cremada nesta segunda-feira (8). Velada na Capela A.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Clarice dos Santos, 57. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público Nova Vicenza.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Iracylda Pierina Colla, 94. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Terezinha Rizzon Cardoso, 83. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério São Luiz, na Linha Humaitá.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Helia Maria da Silva Finger, 88. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério São Francisco.
- Silvana Agustinho de Oliveira, 53. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público de Lagoa Vermelha.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Eny de Lourdes Pacheco dos Santos, 90. Sepultamento nesta terça-feira (9), às 9h, no Cemitério Público de Esmeralda.